Chú lợn 'biết nói' lập kỷ lục Guinness với 1,1 triệu người theo dõi

Clip: Chú lợn mini Merlin gây sốt mạng xã hội khi sở hữu 1,1 triệu người theo dõi trên Instagram. (Nguồn: merlinthepig)

Chú lợn có khả năng “giao tiếp” bằng các nút bấm ghi âm giọng nói đã ghi tên mình vào Kỷ lục Guinness Thế giới nhờ lượng người theo dõi khổng lồ trên mạng xã hội Instagram.

Nhân vật đặc biệt này là Merlin, chú lợn bụng phệ mini giống Việt Nam, 4 tuổi, hiện sống tại Sacramento, bang California (Mỹ). Với 1,1 triệu người theo dõi trên Instagram, Merlin được Guinness công nhận là chú lợn có nhiều người theo dõi nhất trên nền tảng này.

Sự nổi tiếng của Merlin đến từ loạt video lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, trong đó chú sử dụng các nút bấm phát ra âm thanh ghi sẵn để “nói” lên cảm xúc và mong muốn của mình. Những clip này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, khiến Merlin trở thành một trong những thú cưng nổi tiếng nhất trên Internet.

Theo thông tin từ Guinness, trong ngôi nhà của mình, Merlin có hơn 30 nút bấm khác nhau và chú thường xuyên sử dụng chúng để giao tiếp. Mỗi nút tương ứng với một từ hoặc một cụm từ đã được ghi âm sẵn. Khi nhấn vào, Merlin có thể “nói” về yêu cầu ăn uống, thể hiện tâm trạng hoặc phản ứng với các tình huống xung quanh.

Chú lợn Merlin lập Kỷ lục Guinness Thế giới nhờ lượng người theo dõi khổng lồ trên Instagram. (Ảnh: Merlinthepig)

Hiện tượng này đã làm dấy lên nhiều cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng về trí thông minh và khả năng cảm xúc của loài lợn. Nhiều người cho rằng, khi được dành đủ thời gian huấn luyện, sự kiên nhẫn và phương pháp khuyến khích tích cực, lợn có thể thể hiện mức độ thông minh và khả năng giao tiếp đáng kinh ngạc, thậm chí có những nét tương đồng với con người.

Tài khoản Instagram của Merlin được quản lý bởi Mina Alali, người nhận nuôi chú lợn này vào tháng 3/2022. Theo Alali, cô bắt đầu huấn luyện Merlin sử dụng các nút bấm khi chú mới 3 tháng tuổi. Quá trình huấn luyện kéo dài và đòi hỏi sự kiên trì, nhưng kết quả đạt được đã vượt mong đợi khi Merlin dần học cách sử dụng các nút bấm để bày tỏ nhu cầu của mình.

Sau khi Merlin xác lập Kỷ lục Guinness Thế giới, Alali chia sẻ niềm vui trong một bài đăng trên Instagram. Bài viết đi kèm hình ảnh Merlin đứng cạnh tấm bảng chứng nhận chính thức, thu hút hơn 46.000 lượt thích từ cộng đồng mạng.

Trong phần chú thích, chủ nhân gửi lời cảm ơn những người theo dõi đã luôn ủng hộ Merlin. Alali viết rằng, cô và “những chú heo con” vô cùng biết ơn tình cảm và sự đồng hành của cộng đồng mạng, bởi thành công này sẽ không thể đạt được nếu thiếu sự yêu mến của mọi người.

Cô cũng cho biết, nhiều người bình luận rằng các video của Merlin giúp họ vượt qua những ngày tồi tệ, giảm bớt cảm giác trầm cảm và lo âu. Chính những lời chia sẻ đó trở thành động lực để cô tiếp tục duy trì nội dung mỗi ngày, ngay cả khi bản thân đang trải qua những giai đoạn khó khăn.