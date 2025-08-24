Gắn bó nghề cứu hộ hơn 63 năm, cụ ông 82 tuổi lập Kỷ lục Guinness thế giới

(VTC News) -

Một ngày thứ Bảy vào mùa hè những năm 1980, Edward Kiziukiewicz đang làm đội trưởng đội cứu hộ tại Công viên Thiên nhiên Island Beach, bang New Jersey, Mỹ. Cuộc họp lúc 8h30 của đội ông bị gián đoạn bởi một sự việc khẩn cấp.

“28 người gặp nạn trong dòng nước xoáy. Vì vậy chúng tôi phải lập tức đi xử lý”, Kiziukiewicz nhớ lại. Sau khi kéo mọi vài nạn nhân vào bờ, đoàn cứu hộ phải nhanh chóng đi ra các vùng đảo xa hơn để cứu hộ những người khác đang gặp nguy hiểm.

Vào năm 1962, Edward Kiziukiewicz, bắt đầu sự nghiệp cứu hộ biển tại công viên thiên nhiên này khi mới chỉ 18 tuổi. Ông chia sẻ rằng đó là công việc mà mình hằng mơ ước kể từ khi đến thăm bãi biển Lavallette lúc còn nhỏ trong kỳ nghỉ cùng gia đình.

Trong 63 năm qua, Kiziukiewicz (82 tuổi) đảm nhiệm nhiều công việc cứu hộ bao gồm đội trưởng tại công viên, cũng như sĩ quan huấn luyện tại các bãi biển lân cận.

Edward Kiziukiewicz dành cả cuộc đời để cứu người.

20 năm trước, Kiziukiewicz rút dần khỏi các vị trí lãnh đạo và trở thành nhân viên cứu hộ thường xuyên, cùng công tác cố vấn. Mỗi ca làm việc, ông tuần tra trên mặt biển qua các điểm tắm, thực hiện các cuộc cứu hộ cùng với một hoặc hai nhân viên trẻ hơn.

Người đàn ông ở New Jersey gây ấn tượng mạnh với tình yêu dành cho công việc cứu hộ suốt 6 thập kỷ. Mới đây Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới (GWR) cũng vinh danh Edward Kiziukiewicz là "nhân viên cứu hộ dưới nước lớn tuổi nhất thế giới".

Khi được hỏi về lời khuyên dành cho thế hệ trẻ, ông Kiziukiewicz chia sẻ: "Qua nhiều năm, tôi nghiệm ra rằng bạn càng chủ động trong công việc, thì sẽ càng làm tốt hơn. Tôi luôn cố gắng nhấn mạnh với các bạn trẻ rằng 'một cứu hộ khô ráo là một cứu hộ giỏi'. Tức là bạn phải quan sát thật kỹ những gì đang diễn ra và cố gắng ngăn mọi người gặp nguy hiểm".

Ông cũng nhấn mạnh rằng bản thân luôn cố gắng học hỏi. Công việc của ông luôn đổi mới với các tình huống nguy hiểm khác nhau ập đến. Mỗi người đến bãi biển du lịch đều đem đến cho ông những điều mới mẻ trong cuộc sống. Ngoài ý nghĩa nhân đạo, đây cũng là điều giúp Kiziukiewicz gắn bó với nghề

Edward Kiziukiewicz cũng là thành viên của Hiệp hội Cứu hộ Mỹ (USLA), đồng thời giữ vai trò giám khảo và phụ trách chứng nhận.

Trong một bài đăng trên Instagram chúc mừng kỷ lục thế giới, USLA đã chia sẻ những bức ảnh của cụ Kiziukiewicz qua các giai đoạn trong suốt 6 thập kỷ làm nghề.

"Cụ Ed bắt đầu sự nghiệp cứu hộ vào năm 1960 tại bể bơi Olympic ở Irvington, New Jersey, trước khi chuyển sang cứu hộ vùng biển tại công viên thiên nhiên vào năm 1962. Năm 2025 đánh dấu năm thứ 63 cụ Ed hoạt động với vai trò cứu hộ vùng biển, và là năm thứ 65 làm công tác cứu người đuối nước", USLA viết trong bài đăng.