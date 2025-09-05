Tranh sơn mài 'Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập' lập kỷ lục Guinness thế giới

(VTC News) -

Ngày 4/9, Tổ chức Guinness công nhận kỷ lục tranh sơn mài liền khối, không ghép lớn nhất thế giới cho tác phẩm Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập của họa sĩ Chu Nhật Quang. Trước đó một ngày, Hội đồng giám định quốc tế đã trực tiếp đo đạc và thẩm định tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội).

Bức tranh được thực hiện trên tấm vóc hai mặt liền khối, dài 7,2m, cao 2,4m, diện tích hơn 17m², nặng tới 3 tấn. Mặt trước mang tên Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, tái hiện không khí lịch sử ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình. Mặt sau có tên Mùa xuân dân tộc, khắc họa niềm hân hoan và khát vọng hòa bình của người dân Việt Nam trong ngày độc lập.

Tác phẩm đang trưng bày tại triển lãm Mùa xuân độc lập của Chu Nhật Quang ở Bảo tàng Hồ Chí Minh, cùng 16 bức sơn mài khác, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chia sẻ về hành trình sáng tác, họa sĩ Chu Nhật Quang cho biết, 6 năm thực hiện tác phẩm là chặng đường đầy thử thách: từ thu thập tư liệu lịch sử, phác thảo, xử lý kỹ thuật, đến thi công trên khổ vóc nặng hàng tấn. Anh đặc biệt trân trọng sự đồng hành của gia đình và sự hỗ trợ từ họa sĩ Nguyễn Thanh Tùng trong việc nghiên cứu, thử nghiệm vật liệu tái chế kết hợp sơn mài truyền thống.

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn – Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam – nhận định: “Kỷ lục Guinness này không chỉ là thành tựu cá nhân mà còn góp phần quảng bá sơn mài Việt Nam. Qua lăng kính của một nghệ sĩ trẻ, hình ảnh Bác Hồ vẫn giữ hồn cốt, thần thái nhưng mang cách diễn giải trẻ trung, mới mẻ. Đây là tín hiệu tích cực cho sự chuyển giao thế hệ trong mỹ thuật Việt Nam”.

Chu Nhật Quang, 30 tuổi, tốt nghiệp Trường Mỹ thuật Santa Ana (Mỹ) và Khoa Mỹ thuật Ứng dụng, Đại học RMIT Australia. Anh là con của NSƯT Chu Lượng và cháu nội NSND Chu Mạnh Chấn – những nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho nghệ thuật. Thừa hưởng truyền thống gia đình, anh sớm nuôi dưỡng tình yêu hội họa, đặc biệt gắn bó với sơn mài.

Năm 2024, Chu Nhật Quang từng gây chú ý với triển lãm Dấu thiêng tại Hoàng thành Thăng Long, gồm 52 bức sơn mài khổ lớn về di sản, đất nước, kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.