AFC mong Iran không bỏ World Cup 2026

(VTC News) -

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Kuala Lumpur (Malaysia), Tổng thư ký AFC Windsor John cho biết tổ chức này chưa nhận được bất kỳ thông tin nào từ Iran về việc đội tuyển nước này rút lui khỏi World Cup 2026. Đây là giải đấu do Mỹ, Mexico và Canada đăng cai.

“Họ là thành viên của chúng tôi và chúng tôi muốn họ thi đấu. Theo những gì chúng tôi biết, Iran vẫn sẽ tham dự World Cup", ông nói. Tổng thư ký AFC cũng cho rằng những tranh cãi gần đây chủ yếu xuất phát từ cảm xúc khi tình hình khu vực đang căng thẳng.

“Đây là thời điểm rất nhạy cảm nên có nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng cuối cùng, chính Liên đoàn bóng đá Iran mới là bên quyết định có tham dự hay không. Cho đến thời điểm này, họ đã thông báo với chúng tôi rằng sẽ dự World Cup”, ông nói thêm.

Các cầu thủ Iran trước trận đấu gặp Triều Tiên vòng loại bảng A tại World Cup 2026. (Nguồn: AP)

Trước đó, ngày 11/3, Bộ trưởng Thể thao Iran Ahmad Donyamali tuyên bố tuyển bóng đá nước này không thể tham dự World Cup 2026 sau khi Mỹ cùng Israel tiến hành không kích, khiến lãnh tụ tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, thiệt mạng.

“Xét việc chế độ tham nhũng này đã ám sát lãnh tụ của chúng tôi, trong bất kỳ hoàn cảnh nào chúng tôi cũng không thể tham dự World Cup”, ông Ahmad Donyamali nói trên truyền hình nhà nước Iran.

Ngay sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội rằng đội tuyển Iran vẫn được chào đón tại World Cup, dù đang có xung đột với Mỹ. Tuy vậy, ông cũng bày tỏ nghi ngờ về việc Iran có nên góp mặt tại giải đấu, cho rằng điều đó có thể không phù hợp khi xét đến "sự an toàn của chính họ”.

Tuy nhiên, đội tuyển Iran nhấn mạnh World Cup là sự kiện thể thao toàn cầu do FIFA quản lý, không thuộc quyền quyết định của bất kỳ cá nhân hay quốc gia nào, đồng thời khẳng định đội tuyển Iran đã giành quyền tham dự giải đấu bằng thành tích trên sân cỏ.

Đáng chú ý, phần cuối thông điệp chứa hàm ý được cho là nhắm vào nước chủ nhà Mỹ. Đội tuyển Iran cho rằng không ai có thể loại họ khỏi World Cup, và quốc gia duy nhất có thể bị đặt dấu hỏi là nước mang danh “chủ nhà” nhưng không đảm bảo được an ninh cho các đội bóng tham dự.

Iran sẽ thi đấu cả ba trận vòng bảng World Cup tại Mỹ, quốc gia đồng đăng cai giải đấu cùng với Mexico và Canada. Theo lịch thi đấu dự kiến, Iran sẽ gặp New Zealand ngày 16/6 tại Inglewood (bang California), đối đầu Bỉ ngày 21/6, trước khi khép lại vòng bảng bằng trận gặp Ai Cập tại Seattle ngày 27/6.

Iran là một trong những đội tuyển mạnh của bóng đá châu Á, hiện xếp hạng 20 thế giới theo bảng xếp hạng FIFA và đã giành vé dự World Cup lần thứ tư liên tiếp.