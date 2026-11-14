Cảnh sát 141 xuyên đêm ngăn chặn 'quái xế'

Trước nạn đua xe như Báo Điện tử VTC News phản ánh những ngày qua, các tổ công tác 141 hóa trang tuần tra xuyên đêm, chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm.
Video: Xuyên đêm chặn nạn đua xe, Cảnh sát 141 giữ bình yên cho từng tuyến phố Hà Nội.
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của Công an TP Hà Nội, trong đó có vai trò của Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với công an phường sở tại, tình trạng tụ tập gây mất trật tự, cổ vũ và tổ chức đua xe trái phép được kiểm soát. Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News trong đêm 13/11, khu vực sân vận động Mỹ Đình khá yên ắng, không còn cảnh náo loạn như trước.
Tổ công tác lập biên bản vi phạm đối với người điều khiển phương tiện, đồng thời niêm phong, tạm giữ chiếc xe để tiếp tục xử lý theo quy định.
Khoảng 23h43, trên phố Bạch Mai, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên lái xe máy không lắp biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm. Lực lượng chức năng lập tức áp sát, yêu cầu người này dừng xe để kiểm tra.
Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, kiểm tra và xử lý thêm nhiều trường hợp thanh, thiếu niên lái xe máy không đội mũ bảo hiểm, che giấu hoặc không lắp biển kiểm soát.
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