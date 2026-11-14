Cảnh sát 141 xuyên đêm ngăn chặn 'quái xế'

Tuy nhiên, để giải quyết tận gốc tình trạng đua xe, gây mất an ninh trật tự, bên cạnh sự vào cuộc của công an, rất cần sự phối hợp từ gia đình và nhà trường. Việc quản lý, giáo dục con em cần được thực hiện thường xuyên, từ nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật đến hành vi sử dụng xe máy, không để những cuộc đua trái phép bắt đầu ngay từ khi các em rời khỏi nhà.