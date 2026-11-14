Phục dựng 3 hầm bí mật nuôi giấu cán bộ cách mạng thời chống Mỹ ở Huế

(VTC News) -

Hội Cựu Công an Nhân dân TP Huế cho biết, qua rà soát tại phường Thanh Thủy có 192 hầm bí mật. Trong đó ở xã Thủy Thanh (cũ) có 134 hầm, phường Thủy Phương (cũ) có 58 hầm.

Đây là những hầm bí mật nuôi giấu cán bộ cách mạng được người dân địa phương đào và xây dựng dưới nhiều dạng khác nhau ngay trong nhà, vườn nhà, đình, chùa, miếu, hói...Đến nay vẫn còn nhiều hầm rất kiên cố, có giá trị lịch sử.

Lãnh đạo Công an TP Huế và Hội Cựu Công an Nhân dân TP Huế tổ chức khánh thành 3 hầm bí mật thời kháng chiến chống Mỹ ở phường Thanh Thủy.

Với mong muốn phát huy giá trị lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và phát triển du lịch địa phương, Hội Cựu Công an Nhân dân TP Huế trích quỹ nghĩa tình để phục dựng 3 hầm bí mật nuôi giấu cán bộ cách mạng tại nhà các hộ Nguyễn Đình Thêm, Nguyễn Văn Sĩ, Nguyễn Đình Lực (phường Thanh Thủy).

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Toàn - Chủ tịch Hội Cựu Công an Nhân dân TP Huế - cho biết, đây không chỉ là hoạt động thiết thực nhằm gìn giữ, bảo tồn những dấu tích lịch sử cách mạng mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những thế hệ cán bộ, chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

“Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, phối hợp bảo quản, bảo vệ và phát huy giá trị các hầm bí mật, gắn với việc hình thành các điểm tham quan, tìm hiểu lịch sử, góp phần phát triển du lịch và giáo dục truyền thống cách mạng.

Hội Cựu Công an Nhân dân TP Huế sẽ tiếp tục khảo sát, lựa chọn thêm các hầm bí mật để phục dựng, từng bước xây dựng hệ thống địa chỉ đỏ tại phường Thanh Thủy, đồng thời phối hợp hoàn thiện hồ sơ đề xuất công nhận di tích lịch sử cấp thành phố”, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Toàn nói.

Phường Thanh Thủy là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Trong 2 cuộc kháng chiến cứu nước, vùng đất nơi đây có 1.300 liệt sĩ, 150 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 14 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó có 9 anh hùng Công an Nhân dân.

Nơi đây có hàng nghìn người dân từng bám ruộng đồng, bám đất để vừa sản xuất, vừa nuôi dưỡng, che giấu cán bộ cách mạng. Dù quân địch liên tục càn quét, lùng sục, đàn áp, bắt bớ, tra khảo nhưng người dân ở Thủy Thanh, Thủy Phương cũ (nay là phường Thanh Thủy) vẫn một lòng theo Đảng, theo cách mạng, không ngại gian khổ, hy sinh và luôn tìm mọi cách để che chở, nuôi dưỡng cán bộ cách mạng. Đặc biệt, có nhiều người dân đào hầm bí mật để che giấu cán bộ cách mạng.