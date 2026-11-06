Chiến lược chọn căn tại Bạch Vân khi sở hữu voucher 1,6-2 tỷ đồng

(VTC News) -

Kết hợp chính sách hỗ trợ lãi suất 3%/năm trong 18 tháng hoặc 9%/năm trong 5 năm, người mua sẽ giữ quyền chủ động tối đa trong việc sắp xếp dòng vốn, tránh mọi rủi ro từ biến động vĩ mô, có hiệu lực đến 31/12/2026

Tối ưu giá trị voucher để nhẹ vốn ban đầu

Tại Bạch Vân, danh mục nhà phố liền kề diện tích từ 63m², phân bố tại các dãy Vân Uyển, Vân Khê và Thanh Khê, vừa khớp với giá trị voucher “Đặc quyền sở hữu nhà Vinhomes” khoảng 1,6-2 tỷ đồng.

Với voucher khoảng 1,6 tỷ đồng, người mua có thể chọn các căn khoảng 7,4-7,7 tỷ đồng. Trong đó, Vân Uyển 1 có các diện tích khoảng 105-110m² với giá khoảng 7,7 tỷ đồng; Vân Khê 4 có căn 75m² ở mức giá tương tự. Vân Khê 8 có căn 72m² khoảng 7,4 tỷ đồng, trong khi Vân Uyển 7 có căn 98m² khoảng 7,5 tỷ đồng.

Mức voucher 1,6 tỷ đồng tương đương khoảng 21-22% giá nhà, nằm trong giới hạn thanh toán tối đa 30% theo chính sách. Như vậy, người mua vừa tận dụng triệt để đặc quyền, vừa hạn chế phải dùng vốn tự có để thanh toán ban đầu.

Khu Bạch Vân có nhiều lựa chọn cho chủ sở hữu “voucher đặc quyền sở hữu nhà Vinhomes”.

Với voucher khoảng 1,7-1,8 tỷ đồng, người mua có thể tìm hiểu nhóm liền kề xẻ khe tại Vân Uyển 8, Vân Uyển 6, Thanh Khê 1 và Vân Khê 7. Các căn có diện tích khoảng 84,4-105m², giá tham khảo khoảng 7,9 tỷ đồng. Voucher sẽ tương đương khoảng 21,5-22,8% giá nhà, chưa chạm ngưỡng tối đa 30%.

Với nhóm sản phẩm này, khoảng bên hông là chi tiết đáng lưu tâm. Người mua nên xem trực tiếp mặt bằng từng mã căn để đánh giá độ thoáng, khả năng kết nối các phòng và phương án tổ chức không gian ngoài trời.

“Voucher đặc quyền sở hữu nhà Vinhomes” giúp người mua giảm tối đa chi phí thanh toán ban đầu. (Ảnh: Tổng thể Bạch Vân trong tương quan núi, biển và đường nội khu)

Một lựa chọn khác là căn xây thô 70 m² tại Vân Uyển 4, giá tham khảo khoảng 6,9 tỷ đồng, vừa khớp voucher khoảng 2 tỷ đồng. Với mức voucher này, khách hàng có thể thanh toán khoảng 29% giá trị căn nhà, nằm trong giới hạn tối đa 30%.

Đáng chú ý, dòng này đang được áp dụng chính sách ưu đãi “Về ở sớm” 10%, giúp người mua tối ưu được gần 700 triệu đồng. Ngân sách tiết kiệm được, chủ sở hữu có thể phân bổ cho việc hoàn thiện và mua sắm thiết bị, nội thất.

Tận dụng ưu đãi lãi suất để chủ động dòng tiền dài hạn

Sau khi dùng voucher thanh toán khoản ban đầu bằng 30% giá trị căn nhà, người mua có thể vay ngân hàng 70% còn lại và tận dụng chính sách “Mua nhà Vinhomes không lo lãi suất” mà chủ đầu tư đang triển khai. Cách kết hợp này giúp giảm đáng kể vốn tự có ban đầu, đồng thời dự tính rõ ràng chi phí lãi vay theo tháng, thay vì phụ thuộc vào biến động lãi suất thị trường.

Chẳng hạn, với căn nhà giá 7,4 tỷ đồng và voucher 1,6 tỷ đồng, khoản thanh toán ban đầu là 2,22 tỷ đồng. Voucher được dùng toàn bộ cho khoản này, người mua chỉ cần bổ sung 620 triệu đồng vốn tự có. 70% giá trị còn lại, tương đương 5,18 tỷ đồng, sẽ được ngân hàng giải ngân.

Nếu chọn gói lãi suất 3%/năm trong 18 tháng, tiền lãi tính trên dư nợ ban đầu chỉ 12,95 triệu đồng/tháng. Phương án này phù hợp với người đã có kế hoạch thu xếp nguồn tiền trong ngắn hạn, chẳng hạn chờ tất toán khoản tiết kiệm, thu hồi công nợ, bán tài sản cũ hoặc nhận lợi nhuận kinh doanh.

Thay vì phải bán gấp một tài sản đang tạo dòng tiền để thanh toán nhà, khách hàng có thêm 18 tháng chuẩn bị nguồn vốn với chi phí lãi vay được hỗ trợ ở mức thấp.

Với căn xây thô giá 6,9 tỷ đồng và voucher 2 tỷ đồng, khoản thanh toán ban đầu là 2,07 tỷ đồng. Sau khi sử dụng voucher, người mua chỉ cần bổ sung 70 triệu đồng vốn tự có.

Khoản vay ngân hàng 70% còn lại tương đương 4,83 tỷ đồng. Theo gói 3%/năm, tiền lãi khoảng chỉ 12,08 triệu đồng/tháng. So với lãi vay thông thường trên thị trường, giả định là 12%/năm, tiền lãi người mua Vinhomes phải trả chỉ bằng 25%.

Ưu đãi cố định lãi suất bảo vệ người mua trước mọi biến động lãi suất lên tới nửa thập kỷ. (Ảnh: Vườn nướng Mỹ Vị BBQ Garden tại Bạch Vân)

Trong khi đó, phương án 9%/năm trong 5 năm phù hợp với người muốn nắm giữ tài sản dài hạn và chủ động hoạch định ngân sách. Với khoản vay 5,18 tỷ đồng, tiền lãi ở mức 9% là 38,85 triệu đồng/tháng. Với khoản vay 4,83 tỷ đồng, con số tương ứng là 36,23 triệu đồng/tháng.

Đây là mức tính trên dư nợ ban đầu; tiền lãi sẽ giảm dần khi khách hàng trả bớt gốc. Toàn bộ phần chênh lệch so với thực tế thị trường sẽ được chủ đầu tư chi trả.

Đáng chú ý, khách hàng được miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian hỗ trợ lãi suất. Khi dòng tiền kinh doanh thuận lợi hoặc thu xếp được nguồn vốn, người mua có thể chủ động giảm dư nợ hoặc tất toán sớm mà không chịu phí phạt.

Một phương án phù hợp với người sớm có nguồn tiền, phương án còn lại tạo khoảng dự liệu tài chính lên tới nửa thập kỷ. Cả hai đều giúp người mua khai thác triệt để lợi thế voucher, giảm áp lực vốn ban đầu và kiểm soát tốt hơn chi phí sở hữu tài sản.