Chi phí xây nhà mái Nhật 1 tầng 80m² khoảng bao nhiêu?

(VTC News) -

Nhà mái Nhật có độ dốc mái nhẹ (khoảng 30-35 độ), các cạnh mái đua rộng ra bốn phía tạo sự cân đối, hài hòa. Hệ mái thường mở rộng theo nhiều hướng, xếp chồng lớp, vừa tạo hiệu ứng thị giác bề thế vừa giúp thoát nước mưa tốt và chống nóng hiệu quả.

Với diện tích 80m², nhà mái Nhật 1 tầng phù hợp với gia đình nhỏ từ 2-4 thành viên. Ngôi nhà có thể bố trí 1 phòng khách, 1 phòng bếp-ăn, 2-3 phòng ngủ và 1-2 nhà vệ sinh.

Chi phí xây nhà mái Nhật 1 tầng 80m² hết bao nhiêu tiền?

Chi phí xây nhà thường được tính theo công thức:

Tổng chi phí = Tổng diện tích xây dựng x Đơn giá thi công/m²

Trong đó, tổng diện tích xây dựng bao gồm diện tích móng, sàn và diện tích mái Nhật. Thông thường, diện tích móng băng tính bằng 50% diện tích sàn; móng cọc tính bằng 20% - 40% diện tích sàn; mái Nhật tính khoảng 50 - 80% diện tích sàn.

Nhà mái Nhật 1 tầng. (Ảnh minh họa: AI)

Với nhà mái Nhật 1 tầng diện tích sàn 80m², sử dụng móng băng, diện tích tính xây dựng tham khảo như sau:

Diện tích sàn: 80m² x 100% = 80m²

Diện tích móng: 80m² × 50% = 40m²

Diện tích mái Nhật: 80m² × 70% = 56m²

Tổng diện tích xây dựng là 176m²

Trên thị trường, đơn giá thi công phần thô và nhân công hoàn thiện dao động từ 3,2 - 4,5 triệu đồng/m². Đơn giá xây trọn gói khoảng 5,5 - 8,5 triệu đồng/m².

Với đơn giá xây dựng phần thô 4,2 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Nhật 1 tầng 80m² ước tính:

176m² x 4,2 triệu đồng/m² = 739,2 triệu đồng

Nếu đơn giá xây dựng trọn gói 8 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Nhật 1 tầng 80m² ước tính:

176m² x 8 triệu đồng/m² = 1,408 tỷ đồng

Lưu ý, thông tin mang tính chất tham khảo. Chi phí xây nhà mái Nhật 1 tầng 80m² thực tế có thể thay đổi tùy theo điều kiện thi công, chất lượng vật liệu hoàn thiện, nền đất...

Lưu ý quan trọng giúp tối ưu chi phí xây nhà

Để hạn chế tối đa phát sinh chi phí khi xây nhà, gia chủ cần lưu ý một số vấn đề sau:

Xác định công năng rõ ràng: Với diện tích 80m², mặt bằng tối ưu nhất là 1 phòng khách liền bếp, 2-3 phòng ngủ và 1-2 nhà vệ sinh. Tránh chia quá nhiều phòng gây chật hẹp và tăng chi phí tường ngăn.

Thời điểm thi công: Nên xây dựng vào mùa khô để quá trình đổ bê tông, lợp mái diễn ra thuận lợi, tránh kéo dài thời gian công nhật.

Chọn nhà thầu uy tín: Nên chọn nhà thầu thiết kế và thi công có kinh nghiệm, minh bạch về giá cả và tiến độ. Với hợp đồng trọn gói, nên kiểm tra kỹ phạm vi công việc, đơn giá, cách tính diện tích xây dựng.