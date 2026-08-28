(VTC News) -

Những năm gần đây, nhà mái Nhật trở thành xu hướng kiến trúc được ưa chuộng tại Việt Nam nhờ tính thẩm mỹ cao và phù hợp với nhiều diện tích.

Đặc điểm nhà mái Nhật 1 tầng 150m²

Nhà mái Nhật có hệ mái độ dốc vừa phải, các lớp mái mở rộng theo phương ngang, tạo cảm giác cân đối, thanh thoát.

Nhà mái Nhật 1 tầng 150m² phù hợp với gia đình 3-6 thành viên. Mặt bằng có thể bố trí phòng khách, bếp và phòng ăn liên thông, 3-4 phòng ngủ cùng các phòng vệ sinh, phòng thờ hoặc phòng làm việc tùy nhu cầu.

Với diện tích 150m², phần mái có thể tạo thành điểm nhấn lớn cho mặt tiền. Tuy nhiên, thiết kế mái đua rộng hoặc sử dụng vật liệu cao cấp sẽ làm chi phí tăng đáng kể.

Nhà mái Nhật 1 tầng. (Ảnh minh họa: AI)

Cách tính chi phí xây nhà mái Nhật 1 tầng 150m²

Công thức tính chi phí xây nhà thường áp dụng:

Tổng chi phí = Tổng diện tích xây dựng quy đổi × Đơn giá/m².

Theo đó, tổng diện tích xây dựng gồm diện tích sàn, phần móng và mái theo hệ số quy đổi. Móng băng thường tính khoảng 50% diện tích sàn; móng cọc tính từ 20-40% diện tích sàn. Mái Nhật thường tính khoảng 50-70% diện tích sàn.

Với nhà mái Nhật xây trên khu đất 150m², quy mô 1 tầng, sử dụng móng băng, diện tích xây dựng tham khảo như sau:

Diện tích sàn tầng 1: 150 x 100% = 150m²

Diện tích móng: 150 x 50% = 75m²

Diện tích mái Nhật: 150 x 60% = 90m²

Tổng diện tích xây dựng quy đổi tính chi phí: 315m²

Tuy nhiên, các hệ số trên chỉ mang tính tham khảo; thực tế phải căn cứ hồ sơ kết cấu, phương án móng và loại mái.

Chi phí xây nhà mái Nhật 1 tầng 150m² khoảng bao nhiêu?

Trên thị trường, đơn giá xây phần thô khoảng 3,4-4 triệu đồng/m², trong khi xây trọn gói có thể khoảng 5-8 triệu đồng/m², tùy tiêu chuẩn vật tư và khu vực.

Nếu áp dụng đơn giá xây phần thô 3,5 triệu đồng/m², chi phí xây nhà 1 tầng mái Nhật 150m² ước tính:

315m² x 3,5 triệu đồng/m² = 1.102.500.000 đồng

Với đơn giá xây trọn gói 6 triệu đồng/m², chi phí xây nhà 1 tầng mái Nhật 150m² ước tính:

315m² x 6 triệu đồng/m² = 1.890.000.000 đồng

Lưu ý, trên đây chỉ là mức chi phí tham khảo, chi phí xây nhà 1 tầng mái Nhật 150m² thực tế có thể chênh lệch đáng kể tùy theo điều kiện thi công, vật liệu hoàn thiện...