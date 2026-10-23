Xây nhà mái Nhật 2 tầng 90m² 3 phòng ngủ bao nhiêu tiền?

(VTC News) -

Nhà mái Nhật nổi bật với phần mái có độ dốc nhẹ, mở rộng ra các hướng, tạo nên hình khối cân đối, thanh thoát.

Với diện tích 90m², công năng 3 phòng ngủ có thể bố trí khá linh hoạt. Tầng 1 dành cho các khu vực sinh hoạt chung như phòng khách, bếp ăn và một phòng ngủ. Tầng 2 gồm 2 phòng ngủ và phòng thờ.

Xây nhà mái Nhật 2 tầng 90m² 3 phòng ngủ bao nhiêu?

Để tính chi phí xây nhà, trước hết cần tính tổng diện tích xây dựng và đơn giá xây dựng. Trong đó, tổng diện tích tính xây dựng bao gồm diện tích sàn các tầng, phần móng, mái và một số hạng mục liên quan theo tỷ lệ quy đổi.

Chẳng hạn, móng băng thường tính khoảng 50% diện tích sàn; móng cọc tính khoảng 20% - 40% diện tích sàn. Diện tích mái Nhật tính khoảng 50 - 70% diện tích sàn tùy thiết kế và cách tính của nhà thầu.

Mẫu nhà mái Nhật 2 tầng. (Ảnh: MasHome)

Với nhà 2 tầng mái Nhật 90m², móng cọc diện tích xây dựng được tính như sau:

Diện tích tầng 1: 90m² x 100% = 90m²

Diện tích tầng 2: 90m² x 100% = 90m²

Diện tích móng: 90m² x 40% = 36m²

Diện tích mái Nhật: 90m² x 70% = 63m²

Như vậy, tổng diện tích xây dựng là 279m²

Công thức tính chi phí xây nhà thường áp dụng là:

Chi phí xây nhà = Tổng diện tích xây dựng × Đơn giá xây dựng

Trên thị trường, đơn giá xây dựng gồm 2 hình thức khoán chính: Dịch vụ thi công phần thô và nhân công hoàn thiện (giá từ 3,3 - 4,5 triệu đồng/m²); và dịch vụ xây nhà trọn gói (giá khoảng 5 - 8 triệu đồng/m²).

Nếu tính theo đơn giá thi công phần thô 4,5 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 90m² ước tính:

279m² x 4,5 triệu đồng/m² = 1,256 tỷ đồng

Áp dụng đơn giá thi công trọn gói 8 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 90m² ước tính:

279m² x 8 triệu đồng/m² = 2,232 tỷ đồng

Như vậy, chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 3 phòng ngủ 90m² có thể dao động khoảng 1,2 - 2,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây là mức ước tính, không phải báo giá cố định cho mọi công trình.

Chi phí xây nhà thực tế có thể thay đổi tùy theo vật liệu hoàn thiện, hệ cửa lớn, thiết kế mái, nội thất...Trường hợp chọn vật liệu hoàn thiện cao cấp hoặc thiết kế cầu kỳ... tổng chi phí xây nhà sẽ cao hơn.