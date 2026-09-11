Chàng trai 19 tuổi ra đi, để lại sự sống hồi sinh trong nhiều cuộc đời

(VTC News) -

Nguyễn Hoàng Nam (sinh viên Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội) - người con duy nhất, niềm tự hào và tình yêu vô bờ bến của gia đình, không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Mặc dù các y bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nỗ lực hết sức cứu chữa nhưng em không thể qua khỏi.

Mất đi người con duy nhất là cú sốc lớn với gia đình. Tuy nhiên, trong thời khắc đau đớn ấy, bố mẹ Nam đưa ra quyết định hiến tặng mô, tạng của em.

Lễ tri ân và tôn vinh nam sinh viên Nguyễn Hoàng Nam hiến tạng cứu người (Ảnh: BVCC)

Quyết định hiến tạng ấy giúp những phần cơ thể của Nam tiếp tục mang lại cơ hội sống cho các bệnh nhân mắc bệnh nặng đang cần ghép tạng. Với gia đình, đó cũng là cách để những giá trị tốt đẹp mà Nam để lại được tiếp nối.

Quyết định của gia đình Nam đã giúp nhiều người khác có thêm cơ hội sống. Trong số những trường hợp được ghép tạng có hai người trẻ tuổi nhận thận và gan. Tim, giác mạc cùng một số mô, bộ phận khác của Nam cũng được trao cho một số người bệnh khác.

19 tuổi, Nam ra đi khi hành trình phía trước còn rất dài, với những ước mơ chưa kịp thực hiện. Nhưng từ quyết định của cha mẹ, một phần sự sống của em vẫn tiếp tục.

Bạn bè xúc động nói lời chia tay và tri ân Nam (Ảnh: BVCC)

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức tri ân và tôn vinh Nam hiến tạng cứu người. Đại diện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và TS Trịnh Thị Thu Hà, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội trao Kỷ niệm chương của Bộ Y tế và Bằng khen của nhà trường cho đại diện gia đình Nam.

TS Trịnh Thị Thu Hà, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường xúc động chia sẻ, hành trình của Nam đã dừng lại, nhưng em đã mang đến những phép màu cho nhiều cuộc đời khác, để sự sống được tiếp nối. Nam đã để lại một bài học đặc biệt - không nằm trong giáo trình, không thể đo bằng điểm số, đó là bài học về lòng nhân ái, sự sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng.