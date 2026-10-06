Chân dung 5 nữ doanh nhân Việt Nam lọt top 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á

(VTC News) -

Ngày 6/10, tạp chí kinh doanh Fortune của Mỹ công bố bảng xếp hạng Most Powerful Women Asia 2026 (100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á) nhằm vinh danh những nữ lãnh đạo có thành tích kinh doanh và tầm ảnh hưởng nổi bật trong khu vực.

Giám đốc điều hành Tập đoàn DBS (Singapore), bà Tan Su Shan vẫn đứng ở vị trí số 1 trong bảng xếp hạng, trong khi nhà sáng lập Lens Technology, bà Zhou Qunfei có bước tiến vượt bậc nhất năm nay, leo lên 25 bậc - nắm giữ vị trí số 3.

Đáng chú ý, Việt Nam có 5 đại diện góp mặt trong bảng xếp hạng, gồm Phó chủ tịch Vingroup, bà Phạm Thu Hương; Tổng giám đốc Vinamilk, bà Mai Kiều Liên; Tổng giám đốc Viettel Global, bà Nguyễn Thị Hoa; Chủ tịch FPT Retail, bà Nguyễn Bạch Điệp; Chủ tịch TTC AgriS, bà Đặng Huỳnh Ức My.

Bà Phạm Thu Hương, Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup. (Ảnh: VIC)

Theo mô tả của tạp chí kinh doanh Fortune, bà Phạm Thu Hương góp phần xây dựng Vingroup, công ty niêm yết lớn nhất Việt Nam cùng với chồng là tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Sau khi học luật quốc tế tại Kiev (Ukraine), bà Phạm Thu Hương cùng chồng điều hành công việc kinh doanh mì ăn liền tại Ukraine. Bà từng giữ chức Chủ tịch GSM, đơn vị vận hành dịch vụ gọi xe điện Xanh SM, trước khi rời vị trí này vào tháng 9.

Trong bảng xếp hạng Most Powerful Women Asia 2026, bà Phạm Thu Hương đứng thứ 37 - thứ hạng cao nhất trong số những đại diện Việt Nam góp mặt.

Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), bà Mai Kiều Liên xếp thứ 71. Bà là một trong những nữ lãnh đạo có nhiều năm kinh nghiệm ở ngành thực phẩm và đồ uống Việt Nam. Năm 1976, bà Mai Kiều Liên gia nhập công ty với tư cách là kỹ sư và đến năm 1992, bà đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc.

Hiện tại, Vinamilk là công ty thực phẩm và đồ uống niêm yết lớn nhất tại TP.HCM với giá trị 4,9 tỷ USD. Xuất khẩu tăng 25% vào năm 2025, tiếp cận 65 thị trường.

Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Đầu tư quốc tế Viettel (Viettel Global), bà Nguyễn Thị Hoa xếp ở vị trí thứ 84. Bà Hoa là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo đơn vị phụ trách hoạt động đầu tư quốc tế của Viettel.

Trong năm 2025, Viettel Global ghi nhận doanh thu kỷ lục 1,7 tỷ USD, tăng 25% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 440 triệu USD, tăng 57%.

Bà Nguyễn Thị Hoa là nữ Tổng giám đốc đầu tiên trong lịch sử Tổng công ty cổ phần đầu tư quốc tế Viettel. (Ảnh: VGI)

Xếp vị trí thứ 90 là Chủ tịch Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Retail), bà Nguyễn Bạch Điệp. Năm 1994, bà gia nhập FPT với vai trò thực tập sinh không lương, sau đó từng bước phát triển sự nghiệp và tham gia thành lập FPT Retail vào năm 2012.

Một trong những dấu ấn nổi bật của bà là phát triển chuỗi nhà thuốc Long Châu, đưa hệ thống này trở thành động lực tăng trưởng chính của FPT Retail. Năm 2025, Long Châu đóng góp gần 70% tổng doanh thu doanh nghiệp.

Chủ tịch Hội đồng quản trị TTC AgriS, bà Đặng Huỳnh Ức My tiếp tục được Fortune vinh danh năm thứ 2 liên tiếp, đứng thứ 95 trong bảng xếp hạng năm nay. Bà My đảm nhiệm vị trí Chủ tịch TTC AgriS từ tháng 7/2024, kế nhiệm mẹ là bà Huỳnh Bích Ngọc.

Bà thúc đẩy nhà sản xuất đường lớn nhất Việt Nam hướng tới nông nghiệp tuần hoàn và nông nghiệp thông minh. Doanh thu năm tài chính năm 2026 đạt 26,9 nghìn tỷ vượt dự báo nhưng giảm 6% do giá đường giảm; lợi nhuận sau thuế không thay đổi. Vào tháng 9, bà khai trương Trung tâm Đổi mới sáng tạo toàn cầu tại Singapore, hướng tới mục tiêu doanh thu 60 nghìn tỷ đồng vào năm 2030.