Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí quốc gia Malaysia

Cùng dự có Đại sứ Malaysia tại Việt Nam.

Hoan nghênh Chủ tịch PETRONAS sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của tập đoàn trong hoạt động tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí tại Việt Nam và Malaysia trong thời gian qua.

Quang cảnh buổi tiếp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao PETRONAS và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã xây dựng mối quan hệ hợp tác bền chặt và lâu dài hơn 30 năm qua thông qua những nỗ lực chung nhằm hỗ trợ các ưu tiên về an ninh năng lượng, phát triển bền vững và phát triển kinh tế của Việt Nam nói riêng cũng như toàn khu vực Châu Á nói chung, trở thành đối tác tin cậy, biểu tượng của sự hợp tác gắn kết chiến lược, lâu dài và hiệu quả, vì lợi ích của hai bên.

Thủ tướng cũng khẳng định ý nghĩa quan trọng của việc duy trì ổn định Dự án khai thác dầu khí Lô PM3-CAA tại khu vực chồng lấn giữa Việt Nam và Malaysia - một trong những dự án đặc biệt thành công với sản lượng khai thác cộng dồn đạt 250 triệu thùng dầu và 43 tỷ m3 khí, tổng doanh thu hơn 25 tỷ USD, đang giữ vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực Tây Nam Bộ.

Cho biết, thúc đẩy hợp tác giữa hai tập đoàn cũng là một nội dung quan trọng trong các cuộc trao đổi với Thủ tướng Malaysia, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Chính phủ ủng hộ việc PETRONAS tiếp tục nghiên cứu, mở rộng hoạt động đầu tư và ký kết các hợp đồng dầu khí mới đối với các lô mở trong thềm lục địa Việt Nam trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả đầu tư và hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan, giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhà đầu tư, tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện các quy định liên quan lĩnh vực dầu khí, điện lực, đầu tư, đất đai…, cũng như điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, cắt giảm mạnh mẽ thủ tục, quy trình để tạo thuận lợi hơn nữa cho hợp tác triển khai các dự án điện, năng lượng, qua đó đáp ứng nhu cầu điện rất lớn phục vụ tăng trưởng kinh tế.

Thủ tướng đánh giá cao vai trò điều phối của PETRONAS và sự tham gia tích cực của PTSC - đơn vị thành viên của Petrovietnam trong Dự án lưới điện liên kết Việt Nam - Malaysia - Singapore (VMS); Chính phủ Việt Nam ủng hộ dự án như một biểu tượng của hợp tác kết nối năng lượng khu vực, góp phần hiện thực hóa Tầm nhìn Lưới điện ASEAN.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi tiếp.

Thủ tướng chúc mừng PETRONAS và Petrovietnam vừa ký kết Thỏa thuận Liên minh Chiến lược (SAA), nâng tầm quan hệ hợp tác giữa hai tập đoàn từ hợp tác theo từng dự án lên liên minh chiến lược trên toàn chuỗi giá trị năng lượng, góp phần cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Malaysia; đề nghị hai bên sớm đưa cơ chế điều phối chung vào hoạt động, cụ thể hóa Thỏa thuận bằng các dự án, chương trình hợp tác thực chất, hiệu quả.

Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các dự án được triển khai phù hợp với quy hoạch và quy định pháp luật Việt Nam; chỉ đạo các bộ, cơ quan tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong triển khai các dự án.

Thủ tướng chúc hợp tác giữa PETRONAS và Petrovietnam ngày càng phát triển, là biểu tượng thành công của mối quan hệ hợp tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Malaysia. Nhân dịp này, Thủ tướng gửi lời chào, lời thăm hỏi tới Thủ tướng Malaysia.

Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp và sự ủng hộ của Thủ tướng cho hoạt động hợp tác, các dự án của PETRONAS, ông Tengku Muhammad Taufik chuyển lời chào, thăm hỏi của Thủ tướng Malaysia tới Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Thủ tướng chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa 2 tập đoàn.

Thông báo kết quả hợp tác hiệu quả thời gian qua với các bộ ngành Việt Nam và Petrovietnam với nhiều triển vọng, ông cho biết PETRONAS mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ, cùng Petrovietnam và các đối tác Việt Nam thúc đẩy hợp tác, thực hiện tầm nhìn chung, nhất là Thỏa thuận Liên minh Chiến lược, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng với giá thành phù hợp, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế của cả hai quốc gia,qua đó thực hiện các chỉ đạo của hai Thủ tướng, ưu tiên chung của hai Chính phủ trong lĩnh vực hợp tác này; cũng như triển khai dự án lưới điện liên kết Việt Nam - Malaysia - Singapore.

PETRONAS mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp LNG trên cơ sở các hợp đồng dài hạn, đồng thời đề xuất phối hợp với Petrovietnam và các doanh nghiệp Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng LNG tại Việt Nam cũng như phát triển chuỗi giá trị năng lượng mới như điện gió, hydrogen, hệ thống thu hồi và lưu carbon; chuyển giao công nghệ.

Lại Hoa (VOV)