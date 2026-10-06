Chặn 100% ánh sáng xanh không tốt hơn, vì sao kính cường lực dừng ở 85%

(VTC News) -

Trên bao bì kính cường lực smartphone, một con số đang xuất hiện: lọc 85% ánh sáng xanh dải 400-450nm. Con số rất cụ thể, cụ thể đến mức khiến người mua phải tự hỏi vì sao lại là 85%. Nếu ánh sáng xanh có hại thật, sao không chặn hết?

Hai nửa trái ngược trong cùng một dải màu

Ánh sáng xanh là một phần của quang phổ nhìn thấy, thường được đề cập trong vùng khoảng 400-500nm, dù ranh giới cụ thể có khác nhau tùy định nghĩa của từng tổ chức. Nhưng hai nửa của vùng này gần như là hai thứ khác hẳn nhau.

Ngưỡng từ 400 đến 450nm, là ánh sáng xanh tím. Đây là các bước sóng ngắn nhất, mang năng lượng cao nhất trong toàn bộ dải nhìn thấy, và có khả năng xuyên qua các môi trường quang học của mắt để đi tới tận võng mạc. Các nghiên cứu xác định phổ tác động trên mô hình tế bào biểu mô sắc tố võng mạc cho thấy vùng gây tác động mạnh nhất nằm quanh 415-455nm, tức nằm gọn trong dải trên.

Không phải mọi ánh sáng xanh đều giống nhau, chỉ một dải hẹp mang năng lượng cao nhất và đó là lý do các nhà sản xuất chọn chặn 85% thay vì chặn hết.

Ở cấp độ chính sách, Cơ quan An toàn Y tế Quốc gia Pháp (ANSES) trong báo cáo tháng 5/2019 đã ghi nhận ánh sáng xanh từ nguồn LED có tác động ngắn hạn lên võng mạc khi phơi nhiễm ở cường độ cao, cùng các tác động dài hạn liên quan đến thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Cơ quan này cũng khuyến nghị hạn chế lưu hành các thiết bị phát ra mức ánh sáng xanh quá cao.

Nửa còn lại thì ngược hẳn. Dải 450-500nm, tức xanh lam ngọc, kích hoạt phản xạ đồng tử, hỗ trợ điều hòa nhịp sinh học và giữ cơ thể tỉnh táo ban ngày, đồng thời cũng là dải khiến bạn khó ngủ nếu nhìn màn hình nhiều vào buổi tối.

Cùng một màu xanh, nhưng một nửa cần hạn chế, một nửa cần giữ lại. Lọc ánh sáng xanh vì thế không bao giờ là chặn hết.

Thử hình dung một tấm kính chặn 100%

Trên lý thuyết, chặn càng nhiều càng tốt. Nhưng hãy thử hình dung thứ bạn thực sự nhận được.

Đầu tiên là màu sắc. Khi cản hoàn toàn dải 400-450nm, lớp phủ sẽ bị đục và ngả sang sắc đỏ, cam hoặc vàng rất đậm. Tấm ảnh bạn vừa chụp, màu chiếc áo bạn định mua online, bản thiết kế bạn đang duyệt, tất cả đều lệch màu.

Lọc tuyệt đối làm giảm tổng lượng ánh sáng đi vào mắt, khiến tầm nhìn tối đi và buộc đồng tử phải giãn rộng hơn để bù lại. Kết quả là mắt phải điều tiết nhiều hơn, đúng ngược với mục tiêu ban đầu.

Thứ ba là dải xanh lam ngọc điều hòa đồng hồ sinh học bị chặn luôn. Bạn mua một tấm kính để bảo vệ mắt, nhưng lại lấy đi phần ánh sáng giúp cơ thể giữ nhịp ngày và đêm.

Ngưỡng 85% nằm ở giữa ba vấn đề đó. Đủ cao để giảm đáng kể phần bước sóng năng lượng cao, đủ thấp để giữ độ truyền sáng, độ trung thực màu và phần ánh sáng có vai trò sinh học. Đây là mức dùng được hằng ngày, không phải con số đẹp trên giấy.

Khi 85% được đưa lên một tấm kính thật

Bài toán trên không dừng ở lý thuyết. Trên dòng kính cường lực UNIQ Optix Vision OptiView dành cho iPhone 18 Pro/Pro Max, mức lọc 85% ánh sáng xanh dải 400-450nm được tích hợp trực tiếp vào lớp kính, theo công bố của nhà sản xuất.

Điểm đáng chú ý là cách hãng xử lý phần khó nhất: giữ chất lượng hiển thị. Một lớp lọc đặt trước màn hình luôn có nguy cơ làm giảm độ trong. Optix Vision OptiView bổ sung HD Optics để duy trì độ rõ nét, cùng lớp phủ Anti-Glare giảm phản chiếu, hữu ích khi dùng máy ngoài trời. Về độ bền, sản phẩm có công nghệ DX2, hướng tới bảo vệ toàn bộ màn hình thay vì chỉ phần hiển thị trung tâm.

Nhóm tính năng còn lại giải quyết những phiền toái hằng ngày. Lớp chống bám vân tay giữ màn hình sạch lâu hơn giữa các lần lau. Màng lọc Anti-Dust Filter bảo vệ khe loa thoại, vị trí vốn hay tích bụi. Công nghệ chống tĩnh điện và đẩy bụi hạn chế bụi bám vào mặt kính khi dán, nguyên nhân phổ biến gây bọt khí. Khung Applicator Frame hỗ trợ căn chỉnh, giúp người dùng tự dán đúng vị trí ngay từ lần đầu.

Đáng nói, đây chỉ là một trong sáu phiên bản thuộc dải UNIQ Optix, mỗi bản hướng tới một thói quen khác nhau: bản trong suốt chuẩn HD, bản nhám chống chói cho game thủ, bản chống nhìn trộm, hay bản kính gốm Nano thiên về độ bền.

Một lớp bảo vệ, không phải tất cả

Dù vậy, lọc ánh sáng xanh chỉ là một lớp trong tổng thể trải nghiệm nhìn màn hình. Phần lớn cảm giác mỏi mắt khi dùng điện thoại đến từ những nguyên nhân rất đời thường: chớp mắt ít đi khi tập trung, mắt điều tiết liên tục ở cự ly gần, độ sáng màn hình lệch với môi trường xung quanh và thói quen nhìn hàng giờ không nghỉ.

Vì vậy, hợp lý nhất là xem lớp lọc 85% như một lựa chọn kỹ thuật có cơ sở, đi cùng những thói quen mà không công nghệ nào thay thế được: nghỉ mắt định kỳ, chỉnh độ sáng theo môi trường và đừng nhìn màn hình liên tục quá lâu.