Cất sẵn An cung trong tủ thuốc, coi chừng lỡ 'giờ vàng' khi người thân đột quỵ

(VTC News) -

Sau khi một người quen bất ngờ bị đột quỵ, chị Hương, 48 tuổi, bắt đầu lo cho sức khỏe của cha mẹ ở quê. Nghe người bán giới thiệu An cung ngưu hoàng hoàn có thể “phòng tai biến”, chị mua vài hộp về cất trong tủ thuốc gia đình, nghĩ nếu cha mẹ chẳng may có biểu hiện bất thường thì có thể dùng ngay.

Chị còn dặn cha mẹ nếu thấy chóng mặt, méo miệng, nói khó hoặc yếu tay chân thì uống An cung trước rồi đến bệnh viện. Với chị, vài triệu đồng mua thuốc không đáng kể so với nỗi lo người thân gặp biến cố.

Không chỉ mua để dự phòng, nhiều người còn chọn An cung làm quà biếu người lớn tuổi. Anh Minh, 39 tuổi, từng định mua một hộp tặng người chú ngoài 60 tuổi bị tăng huyết áp. Nghe quảng cáo sản phẩm “tốt cho mạch máu”, “phòng tai biến”, anh cho rằng đây là món quà vừa thiết thực vừa thể hiện sự quan tâm.

Đến khi chuẩn bị tặng, anh được người thân làm trong ngành y khuyên tìm hiểu kỹ. Anh nhận ra một sản phẩm được truyền miệng như “thuốc phòng đột quỵ” không thể thay thế việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ và điều trị y khoa. Cuối cùng, anh đổi sang món quà khác và khuyên chủ duy trì khám, theo dõi huyết áp.

Theo ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, quan niệm mua sẵn An cung để phòng đột quỵ vẫn tồn tại ở không ít gia đình.

Trên mạng xã hội, sản phẩm này được quảng bá bằng nhiều cách gọi như “viên uống chống đột quỵ”, “thuốc phòng tai biến”. Một số gia đình thậm chí để sẵn trong tủ thuốc với suy nghĩ khi người thân có dấu hiệu bất thường sẽ cho uống ngay.

Bác sĩ Mạnh cho biết chưa có nghiên cứu khoa học uy tín chứng minh An cung là biện pháp dự phòng đột quỵ. Sản phẩm này cũng không thể thay thế các phương pháp cấp cứu và điều trị hiện nay.

Điều đáng lo, theo ông, là tâm lý “đã có thuốc trong nhà” có thể khiến người dân chủ quan với những yếu tố nguy cơ thực sự hoặc chần chừ đưa người bệnh đến bệnh viện.

Đột quỵ là tình trạng cấp cứu, trong đó thời gian có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Với người bị nhồi máu não, một số phương pháp tái thông mạch máu chỉ có thể thực hiện trong khoảng thời gian nhất định kể từ khi khởi phát, tùy tình trạng và tiêu chuẩn điều trị.

“Đột quỵ càng được xử trí sớm thì cơ hội can thiệp càng nhiều. Chờ thuốc phát huy tác dụng thay vì đưa bệnh nhân đến bệnh viện có thể phải trả giá bằng chính thời gian điều trị”, bác sĩ Mạnh nói.

Việc tự ý cho người bệnh uống An cung hoặc bất kỳ loại thuốc nào trước khi đến bệnh viện còn tiềm ẩn nguy cơ sặc. Người bị đột quỵ có thể rối loạn ý thức hoặc gặp vấn đề về nuốt; khi đó, nước, thức ăn hay thuốc đưa vào miệng có thể lọt vào đường thở.

Một vấn đề khác là người nhà không thể xác định bệnh nhân đang bị nhồi máu não hay xuất huyết não chỉ dựa vào những biểu hiện bên ngoài.

Cả hai dạng đột quỵ đều có thể gây méo miệng, yếu liệt tay chân, nói khó hoặc rối loạn ý thức, nhưng hướng điều trị hoàn toàn khác nhau. Người bệnh cần được thăm khám và chẩn đoán hình ảnh để xác định nguyên nhân trước khi bác sĩ lựa chọn phương pháp xử trí.

“Điều quan trọng nhất khi nghi ngờ đột quỵ là đưa người bệnh đến bệnh viện, không phải tìm thuốc cho uống”, bác sĩ Mạnh khuyến cáo.

Nhiều trường hợp gia đình tin rằng người thân hồi phục sau đột quỵ là nhờ An cung. (Ảnh minh hoạ: AI)

Đừng xem một hộp thuốc là “bảo hiểm” trước đột quỵ

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết ông từng gặp nhiều trường hợp gia đình tin rằng người thân hồi phục sau đột quỵ là nhờ An cung. Từ những trải nghiệm như vậy, họ càng củng cố niềm tin và tiếp tục mua sản phẩm để sẵn trong nhà.

Tuy nhiên, diễn biến thuận lợi của một ca bệnh không thể được dùng để chứng minh hiệu quả của một sản phẩm. Người bệnh có thể đã được cấp cứu, điều trị và chăm sóc y tế trước đó, trong khi quá trình hồi phục sau này lại được gia đình gắn với viên thuốc họ tin tưởng.

Theo bác sĩ Hiếu, niềm tin này còn được củng cố bởi quảng cáo, truyền miệng và tâm lý cho rằng sản phẩm đắt tiền, có nguồn gốc nước ngoài sẽ có tác dụng tốt hơn.

Ông cho rằng khi người bệnh từng thất vọng vì một lần chẩn đoán hoặc điều trị không đạt kỳ vọng, họ càng dễ tìm đến những phương pháp được truyền tai. Khoảng trống thông tin về bệnh và cách xử trí cũng tạo điều kiện để những lời quảng cáo thiếu căn cứ lan rộng.

Thay vì mua một sản phẩm để “phòng thân”, người dân cần tập trung kiểm soát những yếu tố nguy cơ đã được xác định như tăng huyết áp, tiểu đường, rung nhĩ và bệnh tim mạch. Người có bệnh nền cần dùng thuốc đúng chỉ định, theo dõi định kỳ, duy trì vận động và chế độ ăn phù hợp.

Với người từng bị đột quỵ hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao, biện pháp dự phòng cần được bác sĩ đánh giá dựa trên nguyên nhân và bệnh lý cụ thể.

“Phòng đột quỵ không nằm trong một hộp thuốc dự trữ ở nhà mà bắt đầu từ việc biết mình đang có nguy cơ gì và kiểm soát những nguy cơ đó”, bác sĩ Mạnh nói.

Theo bác sĩ Hiếu, khi xuất hiện dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ, người nhà không nên mất thời gian tìm thuốc hay chờ sản phẩm phát huy tác dụng. Việc cần làm là đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để xác định nguyên nhân và điều trị.