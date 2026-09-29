Uống An Cung khi nghi đột quỵ: Sai lầm đánh mất 'giờ vàng' cấp cứu

(VTC News) -

Theo ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, quan niệm An Cung Ngưu Hoàng hoàn có thể “phòng đột quỵ” vẫn tồn tại ở không ít gia đình.

Trên mạng xã hội, sản phẩm này được quảng cáo với nhiều cách gọi như “viên uống chống đột quỵ”, “thuốc phòng tai biến”. Một số người thậm chí mua sẵn để trong nhà, với suy nghĩ nếu người thân có dấu hiệu bất thường thì dùng ngay.

Bác sĩ Mạnh cho biết chưa có nghiên cứu khoa học uy tín nào chứng minh An Cung là biện pháp dự phòng đột quỵ. Sản phẩm này cũng không thể thay thế các phương pháp cấp cứu và điều trị đột quỵ hiện nay.

“Điều đáng lo là khi đã tin mình có sẵn thuốc phòng tai biến, một số người dễ chủ quan với những yếu tố nguy cơ thực sự của bản thân”, bác sĩ nói.

Trong cấp cứu đột quỵ, thời gian quyết định rất lớn đến khả năng hồi phục của người bệnh. Khi xuất hiện dấu hiệu nghi ngờ, việc cần làm là gọi cấp cứu và đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ càng sớm càng tốt.

Nhiều người dự trữ An Cung để phòng đột quỵ.

Thực tế, một số gia đình lại mất thời gian tìm An Cung và cho người bệnh sử dụng trước khi đưa đến bệnh viện. Khoảng thời gian tưởng như ngắn này có thể khiến bệnh nhân bỏ lỡ cơ hội điều trị.

Theo bác sĩ Mạnh, với nhồi máu não, thời gian vàng để thực hiện các biện pháp tái thông mạch máu thường nằm trong những giờ đầu sau khi khởi phát, trong đó một số phương pháp có thể được thực hiện trong khoảng 3-4,5 giờ tùy trường hợp và tiêu chuẩn điều trị.

“Đột quỵ càng được xử trí sớm thì cơ hội can thiệp càng nhiều. Chờ thuốc phát huy tác dụng thay vì đưa bệnh nhân đến bệnh viện có thể phải trả giá bằng chính thời gian điều trị”, ông nói.

Việc tự ý cho bệnh nhân nghi ngờ đột quỵ uống bất kỳ loại thuốc hay sản phẩm nào còn có một nguy cơ khác: sặc vào đường thở.

Người bị đột quỵ có thể rối loạn ý thức hoặc gặp vấn đề về nuốt. Khi đó, việc đưa thuốc, nước hay thức ăn vào miệng có thể khiến chất này lọt vào đường thở, gây sặc và làm tình trạng thêm nghiêm trọng.

Một trong những lý do khiến việc tự dùng An Cung trở nên nguy hiểm là người nhà không thể xác định bệnh nhân đang bị nhồi máu não hay xuất huyết não chỉ dựa vào triệu chứng ban đầu.

Đột quỵ não chủ yếu gồm hai nhóm: nhồi máu não do mạch máu bị tắc và xuất huyết não do mạch máu bị vỡ. Cả hai đều có thể biểu hiện bằng những dấu hiệu như méo miệng, yếu liệt tay chân, nói khó hoặc rối loạn ý thức.

Nhưng hướng xử trí của hai tình trạng này hoàn toàn khác nhau. Bệnh nhân cần được thăm khám và thực hiện các phương tiện chẩn đoán hình ảnh để xác định nguyên nhân trước khi bác sĩ lựa chọn phương pháp điều trị. Vì vậy, không có cơ sở để người nhà dựa vào biểu hiện bên ngoài rồi tự quyết định dùng thuốc tại nhà.

“Điều quan trọng nhất khi nghi ngờ đột quỵ là đưa người bệnh đến bệnh viện, không phải tìm thuốc cho uống”, bác sĩ Mạnh khuyến cáo.

Thay vì dựa vào một sản phẩm được quảng cáo có khả năng phòng đột quỵ, bác sĩ Mạnh khuyến cáo người dân tập trung kiểm soát những yếu tố nguy cơ đã được xác định rõ, trong đó có tăng huyết áp, tiểu đường, rung nhĩ và các bệnh lý tim mạch.

Người bệnh cần dùng thuốc đúng chỉ định, theo dõi và kiểm soát bệnh nền, đồng thời duy trì chế độ ăn phù hợp, vận động thường xuyên và hạn chế các yếu tố bất lợi cho sức khỏe.

Với người từng bị đột quỵ hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao, biện pháp dự phòng không giống nhau ở tất cả mọi người. Bác sĩ cần đánh giá nguyên nhân, bệnh lý nền và tình trạng cụ thể để đưa ra hướng điều trị phù hợp.

“Phòng đột quỵ không nằm trong một hộp thuốc dự trữ ở nhà mà bắt đầu từ việc biết mình đang có nguy cơ gì và kiểm soát những nguy cơ đó”, bác sĩ Mạnh nói.