Cập nhật tỷ số U23 Việt Nam vs U23 Philippines ngày 18/9, kết quả ASIAD mới nhất

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● ASIAD 2026 U23 VIệt Nam 0 - 0 U23 Philippines CẬP NHẬT

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Philippines diễn ra lúc 13h30 ngày 18/9 trên sân vận động Nagoya City Minato Soccer (Nhật Bản). Trận đấu thuộc lượt trận thứ 2 bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số U23 Việt Nam vs U23 Philippines mới nhất.

U23 Việt Nam kiểm soát hoàn toàn thế trận trong hiệp một. Các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cầm bóng tới 72%, thực hiện 7 pha dứt điểm nhưng chưa đủ độ khó cũng như chính xác để chọc thủng lưới đối phương.

U23 Việt Nam liên tục dồn ép, đẩy U23 Philippines lùi sâu. Tuy nhiên, chất lượng đường chuyền của các cầu thủ khi đưa bóng vào vòng cấm lại không tốt.

U23 Philippines gần như chỉ tập trung phòng ngự và phá bóng, chỉ tạo ra vài pha tấn công bóng bổng. Hàng phòng ngự U23 Việt Nam không gặp nhiều khó khăn để hóa giải. Cầu thủ Philippines chỉ có một cú sút và không đưa được bóng đến khung thành.

U23 Việt Nam ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Cao Văn Bình TM 3 Phạm Lý Đức ĐT 4 Lê Nguyên Hoàng 5 Nguyễn Đức Anh 7 Nguyễn Thanh Nhàn 8 Nguyễn Thái Quốc Cường 9 Nguyễn Quốc Việt 12 Nguyễn Xuân Bắc 17 Nguyễn Phi Hoàng 19 Nguyễn Ngọc Mỹ 21 Phạm Minh Phúc DỰ BỊ 2 Nguyễn Lương Tuấn Khải 6 Nguyễn Hoàng Khanh 10 Hoàng Quang Dũng 11 Lê Văn Thuận 13 Nguyễn Bảo Ngọc TM 14 Nguyễn Quang Vinh 15 Đặng Tuấn Phong 16 Nguyễn Lê Phát 18 Đinh Quang Kiệt 20 Nguyễn Quốc Toản 22 Lê Đình Long Vũ 23 Hoa Xuân Tín TM U23 Philippines ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Nicholas Guimaraes TM 3 Gabriel Guimaraes 5 Martin Merino 6 Sandro Reyes ĐT 7 Scott Woods 9 Andres Aldeguer 10 John Lucero 14 Jaime Rosquillo 15 Ethan Smith 18 Michael Baldisimo 21 Santiago Rublico DỰ BỊ 2 Bryan Villanueva 4 Kamil Amirul 8 Muens Gavin 11 Dov Carino 12 Jose Gonzalez TM 13 Ryen Lim 16 Jared Pena 17 Brian McManus 19 Christian Rontini 20 Antoine Ortega 22 Aidan Astilla 23 Patrick Dye TM

Thông tin trước trận U23 Việt Nam vs U23 Philippines

Ở trận ra quân, U23 Việt Nam hòa U23 Kuwait 1-1 dù chiếm ưu thế và tung ra tới 27 cú dứt điểm. Kết quả này cho thấy khâu tận dụng cơ hội vẫn là vấn đề cần cải thiện. Dù vậy, một điểm trước U23 Kuwait chưa khiến U23 Việt Nam rơi vào thế bất lợi và cơ hội đi tiếp vẫn rộng mở. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cần một chiến thắng trước Philippines để củng cố cơ hội cạnh tranh vé vào tứ kết.

U23 Việt Nam đối đầu với U23 Philippines trong lượt trận 2 bảng C tại ASIAD 2026.

Điểm tích cực nằm ở khả năng tổ chức lối chơi của U23 Việt Nam. Thanh Nhàn cùng đồng đội phối hợp khá mạch lạc, triển khai nhiều phương án tấn công và duy trì sức ép trong phần lớn thời gian.

Trong khi đó, U23 Philippines khởi đầu giải đấu bằng thất bại 1-5 trước U23 Uzbekistan. Hàng phòng ngự của đội bóng này để lộ nhiều khoảng trống và thường xuyên gặp khó trước sức ép của đối phương. U23 Philippines còn chịu tổn thất về lực lượng khi tiền vệ phòng ngự Muens bị treo giò sau tấm thẻ đỏ ở trận đầu tiên.