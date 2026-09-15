Lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026 mới nhất

(VTC News) -

Môn bóng đá nam tại ASIAD 2026 khởi tranh từ ngày 15/9. Theo kết quả bốc thăm chia bảng, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Kuwait, Philippines và Uzbekistan. Tại ASIAD 2026, U23 Việt Nam đặt mục tiêu giành vé vào tứ kết.

U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Uzbekistan, Kuwait và Philippines. (Ảnh: AFC)

Lịch thi đấu vòng bảng bóng đá nam ASIAD 2026

Lịch thi đấu vòng bảng của U23 Việt Nam ở ASIAD 2026

Thể thức thi đấu môn bóng đá nam ở ASIAD 2026

ASIAD 2026 có 15 đội dự môn bóng đá nam, chia thành 4 bảng đấu. Ba bảng A, B và C có 4 đội, trong khi bảng D chỉ còn 3 đội.

Mỗi bảng thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng nhất và nhì mỗi bảng đấu giành quyền vào tứ kết. Đáng chú ý, giải không tổ chức vòng 1/8, vì vậy 8 đội vượt qua vòng bảng sẽ bước thẳng vào vòng đấu loại trực tiếp.