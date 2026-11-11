Đội hình dự kiến Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa: Đình Bắc nhường chỗ cho tân binh

(VTC News) -

Tối 11/11, đội tuyển Việt Nam bước vào loạt giao hữu FIFA Days tháng 11/202 bằng trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa. Cổ động viên chờ đợi những thay đổi, thử nghiệm mới về đội hình và chiến thuật của huấn luyện viên Kim Sang-sik sau những trận đấu không thành công ở FIFA ASEAN Cup 2026.

Đội hình dự kiến Việt Nam đấu Đài Bắc Trung Hoa

Đội tuyển Việt Nam mang đến giải giao hữu quốc tế nhiều cầu thủ mới, trong khi các trụ cột vắng bóng. Huấn luyện viên Kim Sang-sik chắc chắn sẽ có nhiều xáo trộn ở tất cả các vị trí, kể cả thủ môn.

Trong khung thành, Trần Trung Kiên có cơ hội được huấn luyện viên Kim Sang-sik trao cơ hội sau một loạt giải đấu phải ngồi dự bị cho các đàn anh. Lê Giang Patrik và Nguyễn Văn Việt vẫn có mặt nhưng đây là thời điểm thích hợp để Trung Kiên được thử lửa.

Nguyễn Đình Bắc có thể không góp mặt trong đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam.

Ở hàng hậu vệ, cái tên đáng chờ đợi là Việt kiều mới nhập quốc tịch Lương Chí Khải. Cầu thủ của Thể Công Viettel có thể ra sân ngay từ đầu ở vị trí trung vệ lệch phải. Chơi ở trung tâm hàng thủ là Nguyễn Thành Chung - đội trưởng mới của đội tuyển Việt Nam. Khi Đoàn Văn Hậu tiếp tục vắng mặt, Lê Ngọc Bảo không thể hiện tốt ở giải đấu trước, cơ hội mở ra cho Nguyễn Nhật Minh ở vị trí trung vệ lệch trái.

Ở hành lang phải, Nguyễn Hồng Phúc có thể được trao cơ hội lần đầu tiên ra sân cho đội tuyển Việt Nam. Phía cánh đối diện, Phan Tuấn Tài là lựa chọn hàng đầu của huấn luyện viên Kim Sang-sik nhằm đảm bảo khả năng tấn công biên với những quả tạt chất lượng cao.

Khu trung tuyến của đội tuyển Việt Nam chứng kiến sự thay đổi rõ rệt nhất. Cả Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long và Đỗ Hoàng Hên đều vắng mặt. Do đó, những gương mặt mới sẽ cạnh tranh lấy suất đá chính để thể hiện năng lực.

Để tạo ra một cặp đôi cân bằng ở yếu tố kinh nghiệm, kỹ năng và phong độ, Nguyễn Quang Vinh và Võ Hoàng Minh Khoa là ứng viên sáng giá nhất. Quang Vinh bền bỉ và tiến bộ rất nhanh thời gian gần đây, còn Minh Khoa mang đến sự mềm mại, đồng thời đã có trải nghiệm ở cấp độ đội tuyển.

Trên hàng công, Olaha Mạnh Đức - cầu thủ nhập tịch mới nhất - chắc chắn được thử nghiệm. Anh có thể được xếp ở vị trí tiền đạo cánh phải. Vị trí trung phong thuộc về Nguyễn Văn Tùng còn cánh trái là nơi Nguyễn Trần Việt Cường xứng đáng được ra sân.

Với tình trạng thể lực không ở mức tốt nhất, việc Nguyễn Đình Bắc vào sân trong hiệp 2 sẽ giảm thiểu rủi ro cho tiền đạo sinh năm 2004. Anh có thể nắm vai trò lãnh đạo toàn đội ở nửa sau của trận đấu.