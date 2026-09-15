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Xuất bản ngày 15/09/2026 05:49 PM
Xuất bản ngày 15/09/2026 05:49 PM

Cập nhật kết quả U23 Việt Nam vs U23 Kuwait ngày 15/9, tỷ số mới nhất

Minh Anh
Minh Anh
(VTC News) -

Cập nhật tỷ số U23 Việt Nam vs U23 Kuwait mới nhất: Đầy đủ diễn biến, số liệu thống kê và kết quả trận U23 Việt Nam đấu U23 Kuwait tại ASIAD 2026 hôm nay.

ASIAD 2026
U23 Việt Nam
0-0
U23 Kuwait
ĐANG CẬP NHẬT

Trận U23 Việt Nam vs U23 Kuwait thuộc bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra lúc 17h ngày 15/9 trên sân CS Asset Minato ở Nagoya (Nhật Bản). Trọng tài Kim Woo-sung (Hàn Quốc) điều khiển trận đấu. Đây là lượt trận mở màn của hai đội tại vòng bảng. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số U23 Việt Nam vs U23 Kuwait mới nhất.

Cập nhật kết quả U23 Việt Nam vs U23 Kuwait ngày 15/9, tỷ số mới nhất - 2
U23 Việt Nam
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Cao Văn Bình
TM
3
Phạm Lý Đức
ĐT
4
Lê Nguyên Hoàng
5
Nguyễn Đức Anh
7
Nguyễn Thanh Nhàn
8
Nguyễn Thái Quốc Cường
9
Nguyễn Quốc Việt
12
Nguyễn Xuân Bắc
16
Nguyễn Lê Phát
17
Nguyễn Phi Hoàng
21
Phạm Minh Phúc
DỰ BỊ
2
Nguyễn Lương Tuấn Khải
6
Nguyễn Hoàng Khanh
10
Hoàng Quang Dũng
11
Lê Văn Thuận
13
Nguyễn Bảo Ngọc
TM
14
Nguyễn Quang Vinh
15
Đặng Tuấn Phong
18
Đinh Quang Kiệt
19
Nguyễn Ngọc Mỹ
20
Nguyễn Quốc Toản
22
Lê Đình Long Vũ
23
Hoa Xuân Tín
TM
Cập nhật kết quả U23 Việt Nam vs U23 Kuwait ngày 15/9, tỷ số mới nhất - 3
U23 Kuwait
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Shehab Abdulredha
TM
2
Alenezi Jasem
4
Almehtab Saleh
6
Alabdulsalam Montaser
7
Alqaisi Talal
9
Alembailesh Fawwaz
10
Almutairi Bander
ĐT
12
Albarazi Bandar
14
Eisa Abdullah
15
Alsharifi Mohammad
20
Almatar Omar
DỰ BỊ
5
Alsanousi Humoud
8
Alshaimmari Abdulaziz
11
Alruqbah Eid
13
Shammouh Jasem
16
Khoursheed Ahmed
17
Boodai Ahmad
18
Alyousef Turki
19
Alenezi Moaath
21
Alsuraiei Mohammad
22
Almesri Dhari
TM
23
Alayoub Abdullah
TM

Thông tin trước trận U23 Việt Nam vs U23 Kuwait

U23 Việt Nam và U23 Kuwait nằm ở bảng C cùng U23 Uzbekistan và U23 Philippines. Ở trận đấu đầu tiên, U23 Uzbekistan thắng U23 Philippines 5-1. Do đó, đội thắng trong cặp đấu còn lại sẽ mở rộng cơ hội đi tiếp. Theo thể thức môn bóng đá nam ASIAD 2026, hai đội đứng đầu bảng giành quyền vào tứ kết.

U23 Việt Nam đấu với U23 Kuwait ở lượt trận đầu tiên ASIAD 2026. (Ảnh: AFC)

U23 Việt Nam đấu với U23 Kuwait ở lượt trận đầu tiên ASIAD 2026. (Ảnh: AFC)

U23 Việt Nam dự ASIAD sau khi giành hạng ba tại vòng chung kết U23 châu Á 2026. Ở trận tranh hạng ba hồi tháng 1, đội hòa U23 Hàn Quốc 2-2 sau hiệp phụ trước khi thắng 7-6 trong loạt luân lưu. Cao Văn Bình, Phạm Lý Đức, Nguyễn Thái Quốc Cường và Nguyễn Quốc Việt là những cầu thủ từng góp mặt tại giải đấu đó tiếp tục được sử dụng ở ASIAD.

So với lực lượng ở U23 châu Á, U23 Việt Nam không có Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Thái Sơn vì chấn thương; Trần Trung Kiên, Nguyễn Đình Bắc và Khuất Văn Khang được bố trí cho đội tuyển quốc gia. HLV Đinh Hồng Vinh trực tiếp dẫn dắt đội tại ASIAD. U23 Kuwait do HLV David Doniga dẫn dắt và đăng ký đủ ba cầu thủ trên 23 tuổi. Trước trận ra quân, đội bóng Tây Á có một cầu thủ gặp vấn đề nhập cảnh vào Nhật Bản.

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U23 Uzbekistan thắng U23 Philippines 5-1

U23 Uzbekistan thắng U23 Philippines 5-1

Chiều 15/9, U23 Uzbekistan đánh bại U23 Philippines 5-1 trên sân CS Asset Minato ở Nagoya (Nhật Bản), trong trận đấu thuộc bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026.

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