Cập nhật kết quả U23 Việt Nam vs U23 Kuwait ngày 15/9, tỷ số mới nhất

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● ASIAD 2026 U23 Việt Nam 0 - 0 U23 Kuwait ĐANG CẬP NHẬT

Trận U23 Việt Nam vs U23 Kuwait thuộc bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra lúc 17h ngày 15/9 trên sân CS Asset Minato ở Nagoya (Nhật Bản). Trọng tài Kim Woo-sung (Hàn Quốc) điều khiển trận đấu. Đây là lượt trận mở màn của hai đội tại vòng bảng. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số U23 Việt Nam vs U23 Kuwait mới nhất.

U23 Việt Nam ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Cao Văn Bình TM 3 Phạm Lý Đức ĐT 4 Lê Nguyên Hoàng 5 Nguyễn Đức Anh 7 Nguyễn Thanh Nhàn 8 Nguyễn Thái Quốc Cường 9 Nguyễn Quốc Việt 12 Nguyễn Xuân Bắc 16 Nguyễn Lê Phát 17 Nguyễn Phi Hoàng 21 Phạm Minh Phúc DỰ BỊ 2 Nguyễn Lương Tuấn Khải 6 Nguyễn Hoàng Khanh 10 Hoàng Quang Dũng 11 Lê Văn Thuận 13 Nguyễn Bảo Ngọc TM 14 Nguyễn Quang Vinh 15 Đặng Tuấn Phong 18 Đinh Quang Kiệt 19 Nguyễn Ngọc Mỹ 20 Nguyễn Quốc Toản 22 Lê Đình Long Vũ 23 Hoa Xuân Tín TM U23 Kuwait ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Shehab Abdulredha TM 2 Alenezi Jasem 4 Almehtab Saleh 6 Alabdulsalam Montaser 7 Alqaisi Talal 9 Alembailesh Fawwaz 10 Almutairi Bander ĐT 12 Albarazi Bandar 14 Eisa Abdullah 15 Alsharifi Mohammad 20 Almatar Omar DỰ BỊ 5 Alsanousi Humoud 8 Alshaimmari Abdulaziz 11 Alruqbah Eid 13 Shammouh Jasem 16 Khoursheed Ahmed 17 Boodai Ahmad 18 Alyousef Turki 19 Alenezi Moaath 21 Alsuraiei Mohammad 22 Almesri Dhari TM 23 Alayoub Abdullah TM

Thông tin trước trận U23 Việt Nam vs U23 Kuwait

U23 Việt Nam và U23 Kuwait nằm ở bảng C cùng U23 Uzbekistan và U23 Philippines. Ở trận đấu đầu tiên, U23 Uzbekistan thắng U23 Philippines 5-1. Do đó, đội thắng trong cặp đấu còn lại sẽ mở rộng cơ hội đi tiếp. Theo thể thức môn bóng đá nam ASIAD 2026, hai đội đứng đầu bảng giành quyền vào tứ kết.

U23 Việt Nam đấu với U23 Kuwait ở lượt trận đầu tiên ASIAD 2026. (Ảnh: AFC)

U23 Việt Nam dự ASIAD sau khi giành hạng ba tại vòng chung kết U23 châu Á 2026. Ở trận tranh hạng ba hồi tháng 1, đội hòa U23 Hàn Quốc 2-2 sau hiệp phụ trước khi thắng 7-6 trong loạt luân lưu. Cao Văn Bình, Phạm Lý Đức, Nguyễn Thái Quốc Cường và Nguyễn Quốc Việt là những cầu thủ từng góp mặt tại giải đấu đó tiếp tục được sử dụng ở ASIAD.

So với lực lượng ở U23 châu Á, U23 Việt Nam không có Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Thái Sơn vì chấn thương; Trần Trung Kiên, Nguyễn Đình Bắc và Khuất Văn Khang được bố trí cho đội tuyển quốc gia. HLV Đinh Hồng Vinh trực tiếp dẫn dắt đội tại ASIAD. U23 Kuwait do HLV David Doniga dẫn dắt và đăng ký đủ ba cầu thủ trên 23 tuổi. Trước trận ra quân, đội bóng Tây Á có một cầu thủ gặp vấn đề nhập cảnh vào Nhật Bản.