Cập nhật kết quả U23 Việt Nam vs U23 Kuwait ngày 15/9, tỷ số mới nhất

Trận U23 Việt Nam vs U23 Kuwait thuộc bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra lúc 17h ngày 15/9 trên sân CS Asset Minato ở Nagoya (Nhật Bản). Trọng tài Kim Woo-sung (Hàn Quốc) điều khiển trận đấu. Đây là lượt trận mở màn của hai đội tại vòng bảng. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số U23 Việt Nam vs U23 Kuwait mới nhất.
Thông tin trước trận U23 Việt Nam vs U23 Kuwait
U23 Việt Nam và U23 Kuwait nằm ở bảng C cùng U23 Uzbekistan và U23 Philippines. Ở trận đấu đầu tiên, U23 Uzbekistan thắng U23 Philippines 5-1. Do đó, đội thắng trong cặp đấu còn lại sẽ mở rộng cơ hội đi tiếp. Theo thể thức môn bóng đá nam ASIAD 2026, hai đội đứng đầu bảng giành quyền vào tứ kết.
U23 Việt Nam dự ASIAD sau khi giành hạng ba tại vòng chung kết U23 châu Á 2026. Ở trận tranh hạng ba hồi tháng 1, đội hòa U23 Hàn Quốc 2-2 sau hiệp phụ trước khi thắng 7-6 trong loạt luân lưu. Cao Văn Bình, Phạm Lý Đức, Nguyễn Thái Quốc Cường và Nguyễn Quốc Việt là những cầu thủ từng góp mặt tại giải đấu đó tiếp tục được sử dụng ở ASIAD.
So với lực lượng ở U23 châu Á, U23 Việt Nam không có Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Thái Sơn vì chấn thương; Trần Trung Kiên, Nguyễn Đình Bắc và Khuất Văn Khang được bố trí cho đội tuyển quốc gia. HLV Đinh Hồng Vinh trực tiếp dẫn dắt đội tại ASIAD. U23 Kuwait do HLV David Doniga dẫn dắt và đăng ký đủ ba cầu thủ trên 23 tuổi. Trước trận ra quân, đội bóng Tây Á có một cầu thủ gặp vấn đề nhập cảnh vào Nhật Bản.
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