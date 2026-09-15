3 cầu thủ Kuwait bị chặn nhập cảnh trước trận đấu U23 Việt Nam tại ASIAD 2026

(VTC News) -

Theo báo Al-Jarida, 3 cầu thủ thuộc đội tuyển U23 Kuwait bị từ chối nhập cảnh vào Nhật Bản dù đã được cấp thẻ hợp lệ. Thông tin gây chú ý được Liên đoàn Bóng đá Kuwait (KFA) công bố ngày 14/9, chỉ một ngày trước trận ra quân với Việt Nam tại ASIAD 2026.

Ông Al-Marri, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Kuwait, cho biết đoàn thể thao nước này tới Bangkok (Thái Lan) trước khi tiếp tục hành trình sang Nhật Bản.

Khi đến nơi, 3 cầu thủ xuất trình giấy tờ đi lại cùng thẻ công nhận chính thức do Ban tổ chức cấp theo đúng quy định. Loại thẻ này được coi như thị thực nhập cảnh hợp lệ tại những giải đấu như ASIAD. Tuy nhiên, cơ quan chức năng tại sân bay Nagoya vẫn từ chối cho họ nhập cảnh.

3 trong số các cầu thủ thuộc đội tuyển Olympic Kuwait bị từ chối nhập cảnh vào Nhật Bản. (Ảnh: Kuwait FA)

KFA khẳng định toàn bộ giấy tờ đã được gửi đúng thời hạn và đúng quy định thông qua Ủy ban Olympic Kuwait. Cơ quan này đã làm việc với Ban tổ chức ASIAD 2026, cho biết không có bất kỳ thiếu sót nào trong quá trình thực hiện thủ tục.

Liên đoàn cũng nhấn mạnh ASIAD được tổ chức dưới sự bảo trợ của Hội đồng Olympic châu Á (OCA). Theo cơ chế, OCA và Ban tổ chức làm việc trực tiếp với các Ủy ban Olympic quốc gia chứ không phải các liên đoàn thể thao.

Ngay sau vụ việc, Ủy ban Olympic Kuwait xác nhận đã gửi đơn khiếu nại chính thức đối với Ban tổ chức ASIAD 2026. Ông Al-Marri khẳng định ngay khi vấn đề phát sinh, Ủy ban Olympic nước này lập tức liên hệ và làm việc với các bên liên quan nhằm tìm giải pháp với mục tiêu giúp các cầu thủ có thể hội quân cùng đoàn Kuwait và tham dự đại hội. Đại sứ quán Kuwait tại Nhật Bản cũng đang tích cực phối hợp hỗ trợ để đội nhà giải quyết rắc rối.