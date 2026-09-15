U23 Uzbekistan thắng U23 Philippines 5-1

(VTC News) -

Đối thủ mạnh nhất của U23 Việt Nam tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 là U23 Uzbekistan có màn thị uy sức mạnh ở trận ra quân. Đội bóng đến từ vùng Trung Á giành chiến thắng với tỷ số 5-1 trước U23 Philippines trong hoàn cảnh được chơi hơn người.

● ASIAD 2026 U23 Uzbekistan 5 - 1 U23 Philippines Urinboev 30’ Saidnurullaev 60’, 71’ Fayzullaev 73’ Reimov 79’ KẾT THÚC

U23 Uzbekistan kiểm soát thế trận ngay từ đầu. Đội bóng áo trắng cầm bóng 67% trong hiệp một và liên tục đẩy đối thủ về phần sân nhà. U23 Philippines phòng ngự với số đông, khiến đội bóng Trung Á chỉ có 6 pha dứt điểm trong nửa đầu trận đấu.

Sức chống đỡ của U23 Philippines không đủ để họ giữ sạch lưới đến giờ nghỉ. U23 Uzbekistan mở tỷ số ở phút 30.

Kharimov tạt bóng từ ngoài vòng cấm để Urinboev băng vào đánh đầu tung lưới U23 Philippines. Đội bóng Trung Á suýt nhân đôi cách biệt khi Saidnurullayev vô lê đưa bóng trúng cột.

Cục diện trận đấu an bài ở đầu hiệp hai. Phút 48, Muens của U23 Philippines để mất bóng trong vòng cấm rồi kéo ngã cầu thủ đối phương, nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Chơi hơn người, U23 Uzbekistan đẩy cao tốc độ và gia tăng sức ép. Trong riêng hiệp hai, họ kiểm soát bóng 69%, tung ra 18 pha dứt điểm và có tới 11 lần đưa bóng trúng đích.

U23 Uzbekistan là đối thủ đáng gờm của U23 Việt Nam. (Ảnh: UFA)

Saidnurullayev kết thúc pha phản công ở phút 60 bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Hai phút sau, đội bóng Đông Nam Á bất ngờ có bàn rút ngắn cách biệt khi pha phá bóng của hậu vệ Uzbekistan đập trúng người Merino rồi đi vào lưới.

Tuy nhiên, bàn thắng này không giúp U23 Philippines thay đổi thế trận. U23 Uzbekistan tiếp tục áp đảo và liên tiếp khai thác khoảng trống do đối thủ thiếu người.

Saidnurullayev hoàn tất cú đúp ở phút 71 sau pha phối hợp đưa bóng từ cánh trái sang phải. Chỉ hai phút sau, Fayullaev dứt điểm từ cánh phải, bóng chạm xà ngang rồi đi vào lưới, nâng tỷ số lên 4-1.

Phút 79, sai lầm mất bóng bên phần sân nhà của U23 Philippines tạo điều kiện để Reimov dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 5-1.