Cao tốc Đồng Đăng - Trà lĩnh giai đoạn 1 dự kiến đưa vào sử dụng cuối năm 2026

(VTC News) -

Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đang bước vào giai đoạn nước rút để đưa giai đoạn 1 vào vận hành trước ngày 31/12/2026. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ toàn tuyến, hệ thống giao thông kết nối liên vùng tại Cao Bằng hứa hẹn tạo bước đột phá phát triển kinh tế - xã hội.

Đoạn Km0+000 - Km61+700 (Đồng Đăng - Đông Khê) với chiều dài 62km đủ điều kiện khai thác có kiểm soát trước ngày 31/12/2026.

Thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng (Ban QLDA), dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) có tổng chiều dài hơn 121 km, chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ Km0 - Km93+350; giai đoạn 2 từ Km93+350 - Km121+060. khởi công giai đoạn 1 ngày 01/01/2024, đến nay đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng, cơ bản hoàn thành các hạng mục nền đường, cống hộp, cầu, hầm chui. Về hạng mục mặt đường, đơn vị thi công đã thảm bê tông nhựa một bên đường, (bên phải khoảng 79,33 km và bên trái tuyến được khoảng 26,03 km.

Đồng thời, các đơn vị cũng đang đồng loạt triển khai mở rộng toàn tuyến theo quy mô nền đường rộng 22m và hoàn thiện đồng bộ các hạng mục mặt đường, hệ thống an toàn giao thông, các hạng mục phụ trợ.

Theo kế hoạch, đoạn Km0+000 - Km61+700 (Đồng Đăng - Đông Khê) với chiều dài 62km sẽ hoàn thiện các hạng mục, đủ điều kiện khai thác có kiểm soát trước ngày 31/12/2026. Đoạn Km61+700 - Km93+350 cũng sẽ hoàn thành thảm bê tông nhựa liên tục 2 làn xe trước ngày 31/12/2026.

Dự kiến, toàn bộ giai đoạn 1 này sẽ hoàn thiện đầy đủ các điều kiện để chính thức đưa vào khai thác trước ngày 30/4/2027.

Hầm số 4 cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đã đào thông 100% nhánh phải và đạt hơn 80% nhánh trái.

Song song đó, giai đoạn 2 (đoạn Km93+350 - Km121+060) đang được tỉnh Cao Bằng tập trung thực hiện.

Đến nay, công tác bàn giao mặt bằng giai đoạn 2 đã đạt 96,55% (bàn giao 25,55/26,55 km). Các nhà thầu đang tập trung 10 mũi thi công tại xã Quảng Uyên và Trà Lĩnh, tập trung dọn dẹp mặt bằng, mở đường công vụ, thi công hầm, bãi đúc dầm và cọc khoan nhồi cầu.

Trong đó, hầm số 4 đã khoan đào hoàn thành 100% nhánh phải và đạt hơn 80% nhánh trái.

Tỉnh Cao Bằng đang tập trung tối đa nguồn lực và thời gian, phấn đấu hoàn thành toàn bộ phần xây lắp giai đoạn 2 trong Quý IV/2027 và đưa toàn tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh vào khai thác chính thức trong Quý I/2028.

Bên cạnh những kết quả đạt được, dự án có một số khó khăn cần tháo gỡ, như: nhu cầu bổ sung nguồn vốn ngân sách Trung ương để hoàn thiện quy mô nền đường rộng 22 m theo chỉ đạo; vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, xác minh nguồn gốc đất và hoàn thiện bản đồ trích đo tại một số địa phương; áp lực về nguồn cung vật liệu đá phục vụ thi công cao điểm...

Theo Ban QLDA, trong quá trình thi công dự án còn một số khó khăn cần giải quyết: nhu cầu bổ sung nguồn vốn ngân sách Trung ương để hoàn thiện quy mô nền đường rộng 22 m theo chỉ đạo, thời tiết có mưa lớn kéo dài, địa chất phức tạp phát sinh sạt trượt và hang karst, công tác giải phóng mặt bằng bổ sung quy mô nền đường 22m chưa hoàn thành toàn bộ, xác minh nguồn gốc đất và hoàn thiện bản đồ trích… ảnh hưởng đến khả năng tổ chức thi công đồng bộ và tiến độ chung của dự án.

Khi đi vào vận hành, cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh sẽ tạo nên trục giao thông huyết mạch liên kết vùng, thúc đẩy giao thương cửa khẩu, phát triển du lịch, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa Cao Bằng với các tỉnh lân cận.

Cùng với tuyến đường này, Dự án thành phần 3 cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng (dài 82,5 km, tổng mức đầu tư hơn 27.688 tỷ đồng, quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, thiết kế với nền đường rộng 22 m, vận tốc thiết kế 80 km/giờ cũng đang tích cực triển khai. Dự án dự kiến khởi công cuối năm 2026, đưa vào vận hành trong năm 2029. Tuyến đường sẽ tạo dư địa kết nối liên hoàn giữa Thái Nguyên - Cao Bằng, mở ra không gian phát triển kinh tế bứt phá cho toàn vùng Trung du và miền núi phía Bắc.