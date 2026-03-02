Diễn biến mới tại 3 dự án trọng điểm ở TP.HCM

(VTC News) -

Văn phòng UBND TP.HCM chiều 2/3 thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh về tiến độ triển khai một số dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) trọng điểm trên địa bàn.

UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành, địa phương xử lý dứt điểm các vướng mắc thủ tục, pháp lý; đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư đúng quy định.

Sở Tài chính khẩn trương tham mưu, ban hành quyết định thay thế Quyết định số 04 về quản lý dự án PPP sau sáp nhập, trình UBND TP.HCM trước ngày 10/3.

Phối cảnh toàn khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc dự kiến đầu tư trong 8 năm.

Kết luận nêu: Với các dự án trọng điểm đầu tư theo phương thức PPP gồm cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2 và Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, Sở Tài chính TP.HCM được giao chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết theo từng bước, bảo đảm tiến độ đã được HĐND TP.HCM thông qua và báo cáo trước ngày 5/3.

Đối với từng dự án, TP.HCM yêu cầu khẩn trương thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, lựa chọn tư vấn thẩm tra và tổ chức thẩm định hồ sơ theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ trong tháng 3.

Đồng thời yêu cầu thi tuyển phương án kiến trúc; rà soát các nội dung liên quan đất quốc phòng; tiêu chuẩn, quy chuẩn công trình và phương án phân kỳ đầu tư theo đúng thẩm quyền và mốc thời gian được giao.

Các thủ tục lựa chọn tư vấn thẩm tra, thi tuyển kiến trúc, thẩm định hồ sơ phải được triển khai khẩn trương, bảo đảm đúng quy định.

Phường Bình Trưng đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân vùng dự án.

Riêng với khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, Sở Văn hóa và Thể thao phải rà soát tiêu chuẩn, quy chuẩn công trình theo chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu đăng cai các giải đấu châu Á, Olympic. Đồng thời nghiên cứu phương án phân kỳ đầu tư bảo đảm hiệu quả. UBND TP.HCM cũng xem xét đề xuất xây dựng nhà ở xã hội phục vụ tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng tại dự án này.

UBND TPHCM yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát quỹ đất thanh toán cho các dự án BT; tổng hợp quỹ tái định cư trên địa bàn; tham mưu cơ chế thực hiện theo Nghị quyết 260 của Quốc hội, hoàn thành trong tháng 3.

Các cơ quan này cũng chủ động xử lý dứt điểm các tồn đọng liên quan đất đối ứng, không để ảnh hưởng tiến độ chung.

Song song với thúc tiến độ các dự án PPP, Sở Xây dựng được yêu cầu rà soát, cập nhật kế hoạch thực hiện 4 dự án BOT giao thông tại các cửa ngõ thành phố gồm dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1, quốc lộ 13, quốc lộ 22 và đường trục Bắc - Nam; đánh giá nguyên nhân chậm tiến độ và đề xuất giải pháp cụ thể cho 4 dự án.

Cầu Phú Mỹ 2 được thiết kế dạng dây văng, tĩnh không thông thuyền 55m - trong nhóm các công trình có tĩnh không cao nhất cả nước hiện nay.

Với các dự án chuẩn bị đầu tư như cao tốc Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Trung tâm hành chính mới và công viên cảnh quan trung tâm Thủ Thiêm, đường ven biển, Sở Tài chính được giao xây dựng kế hoạch chi tiết, bám sát các mốc tiến độ đã được thông qua.

Tại cuộc họp về tình hình kinh tế xã hội 2 tháng đầu năm ngày 27/2, lãnh đạo phường Bình Trưng cho biết ngay tháng 3 sẽ khảo sát, đo vẽ hiện trạng và điều chỉnh quy hoạch 1/500 cho quỹ đất tái định cư của dự án khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc.

Phường cũng đề xuất sử dụng khu đất 4 ha thuộc khu quy hoạch Nam Rạch Chiếc để bố trí tái định cư; bảo đảm quyền lợi cho người dân bị ảnh hưởng.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cũng giao Phó Chủ tịch Nguyễn Công Vinh chủ trì, chỉ đạo công tác tái định cư. Sau khi TP.HCM có quyết định phê duyệt đầu tư dự án sẽ tiến hành thông báo thu hồi đất để thực hiện đo đạc, kiểm đếm.

Phối cảnh cầu Cần Giờ - cây cầu bắc qua sông Soài Rạp kết nối trung tâm TP.HCM với Cần Giờ.

Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc có diện tích hơn 186 ha, với tổng vốn đầu tư gần 146.000 tỷ đồng, đã khởi công ngày 15/1, dự kiến triển khai trong khoảng 8 năm. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Mặt trời Vũng Tàu, thuộc Tập đoàn Sun Group.

Dự án có khả năng tổ chức các giải đấu lớn trong nước và quốc tế như SEA Games, ASIAD và các sự kiện thể thao tầm cỡ khác; đồng thời phục vụ đào tạo vận động viên chuyên nghiệp, thể thao thành tích cao và nhu cầu rèn luyện của người dân.

Quy mô phục vụ của dự án khoảng 131.000 người, cùng khoảng 25.000 người lưu trú, tương ứng 10.000 phòng khách sạn.

Cầu Cần Giờ và cầu Phú Mỹ 2 cũng là 2 dự án khởi công ngày 15/1, với tổng vốn đầu tư hơn 36.386 tỷ đồng, chủ đầu tư là Công ty CP Tập đoàn Masterise.