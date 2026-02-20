Hình ảnh Việt Nam tại Quảng trường Thời đại dịp Tết

(VTC News) -

Đây là một trong những không gian truyền thông có sức lan tỏa mạnh mẽ nhất toàn cầu. Phim quảng bá hình ảnh Việt Nam do Vietnam Airlines thực hiện tại đây, góp phần lan tỏa thông điệp về một điểm đến năng động, giàu bản sắc và hấp dẫn đối với du khách quốc tế.

Quảng trường Thời đại là giao lộ sầm uất bậc nhất thế giới với trung bình hơn 330 nghìn lượt người đi qua mỗi ngày. Tòa nhà Thompson Reuters là một trong những tâm điểm của quảng trường với hệ thống màn hình LED rộng hơn 700 m2 bao quanh tòa nhà, thu hút mạnh mẽ sự chú ý của bất kỳ ai đi qua giao lộ.

Đây là lần thứ hai Vietnam Airlines đưa hình ảnh Việt Nam hiện diện tại trung tâm truyền thông biểu tượng của thế giới. Sự trở lại lần này mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu hội nhập sâu rộng hơn vào kinh tế toàn cầu, trong đó ngành hàng không đóng vai trò là cầu nối trực tiếp giữa quốc gia và cộng đồng quốc tế.

Với Vietnam Airlines, quảng bá hình ảnh đất nước là một hành trình bền bỉ trong nhiều thập kỷ. Thông qua mạng bay quốc tế, các chiến dịch truyền thông, hợp tác du lịch, văn hóa và hoạt động đối ngoại, hãng đã góp phần đưa Việt Nam đến gần hơn với thế giới, đồng thời đưa thế giới đến Việt Nam, qua đó thúc đẩy giao thương, du lịch và nâng cao sự hiện diện của Việt Nam trong dòng chảy toàn cầu hóa.

Sự kiện diễn ra trùng thời điểm đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đang có chuyến công tác tại Hoa Kỳ, góp phần tăng thêm ý nghĩa kết nối và quảng bá hình ảnh quốc gia trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục phát triển sâu rộng.

Khác với hầu hết những đoạn phim quảng cáo thường thấy tại Quảng trường Thời Đại, hình ảnh đất nước Việt Nam xuất hiện đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của hàng trăm người có mặt ở giao lộ.

Song song với hoạt động quảng bá hình ảnh quốc gia, Vietnam Airlines tiếp tục mở rộng năng lực kết nối quốc tế thông qua việc hiện đại hóa đội tàu bay. Mới đây, Hãng đã ký kết hợp đồng mua 50 tàu bay thân hẹp Boeing 737-8 tại Washington, D.C., đồng thời làm việc với Tập đoàn Boeing về kế hoạch đầu tư 30 tàu bay thân rộng trong thời gian tới nhằm phục vụ chiến lược phát triển mạng bay quốc tế dài hạn.

Không dừng lại ở việc quảng bá hình ảnh, tại Washington, D.C., Vietnam Airlines đã ký kết mua 50 tàu bay thân hẹp Boeing 737-8 trị giá lên đến 8,1 tỷ USD, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chuyến công tác tại Hoa Kỳ, dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza, theo lời mời của Tổng thống Donald Trump, Chủ tịch Sáng lập Hội đồng.

Theo kế hoạch, Vietnam Airlines dự kiến tiếp nhận các tàu bay này trong giai đoạn từ năm 2030 đến năm 2032, nâng tổng quy mô đội bay lên khoảng 151 chiếc vào năm 2030.

Đây được xem là bước đi quan trọng trong quá trình hiện đại hóa đội tàu bay, nâng cao hiệu quả khai thác và năng lực cạnh tranh của Vietnam Airlines. Trong 5 năm tới, hãng đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân hai con số, với tổng lượng hành khách dự kiến đạt 168 triệu lượt và sản lượng hàng hóa hơn 2,25 triệu tấn.