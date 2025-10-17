Toàn cảnh siêu dự án lấn biển Cần Giờ sau gần nửa năm khởi công

Từ trên cao nhìn xuống Mũi Đồng Tranh, khung cảnh công trường khu đô thị lấn biển ở xã Cần Giờ - Vinhomes Green Paradise hiện lên sống động. Những dải đất mới đang vươn ra phía biển, xen giữa là hàng trăm hecta san lấp với tàu hút bùn, sà lan, cần cẩu hoạt động tấp nập.
Tại khu vực giáp ranh giữa đất liền và vùng lấn biển, hệ thống đê bao, đường công vụ, bãi tập kết vật liệu cùng khu nhà điều hành thi công đã dần hiện hữu. Mặt bằng san lấp kéo dài hàng km dọc bờ biển, thể hiện quy mô đồ sộ và khối lượng công việc khổng lồ của giai đoạn đầu dự án.
Tại phân khu A, những tuyến đường đầu tiên đã được rải nhựa, hệ thống giao thông nội bộ dần hiện rõ. Dấu hiệu này cho thấy dự án đã bước sang giai đoạn hoàn thiện hạ tầng sau thời gian dài san lấp nền.
Trong khi đó, tại các phân khu B, D và E, công trường đang đồng loạt triển khai thi công hệ thống cống, làm đường và bơm cát san nền.
Phân khu B và C hiện tập trung bơm cát trên diện rộng, chuẩn bị mặt bằng cho các công trình cao tầng cùng những khu chức năng trọng điểm như giáo dục và y tế trong tương lai.
Toàn bộ khu vực được bảo vệ bởi hệ thống đê mềm Geotube - những ống địa kỹ thuật khổng lồ chứa đầy cát, có tác dụng giảm sóng, chống xói lở và thân thiện với môi trường biển.
Để gia cố nền đất yếu, hàng vạn cọc xi măng đất (CDM) đã được thi công, giúp tăng khả năng chịu lực và bảo đảm độ ổn định lâu dài cho các hạng mục công trình.
Đối với các hạng mục quy mô lớn như cảng trung chuyển quốc tế, chủ đầu tư dự kiến áp dụng công nghệ giếng chìm (Caisson) – phương pháp tiên tiến thường được sử dụng trong các dự án hạ tầng hàng hải hiện đại trên thế giới.
Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, tên thương mại Vinhomes Green Paradise, do CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ (thành viên Vingroup) làm chủ đầu tư, nằm tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ cũ – nay thuộc xã Cần Giờ, TP.HCM mới. Dự án có quy mô quy hoạch khoảng 2.870 ha, trong đó hơn 1.357 ha là diện tích lấn biển.
Dự án được quy hoạch với quy mô dân số gần 230.000 người, có khả năng đón 8 - 9 triệu lượt du khách mỗi năm.
Khi hoàn thiện, Vinhomes Green Paradise sẽ sở hữu tòa tháp 108 tầng, tổ hợp Nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves Theatre), sân golf, khu vui chơi giải trí 122 ha với vườn thú mở Safari, cùng cảng tàu quốc tế 5 sao Landmark Harbour, tạo điểm nhấn biểu tượng cho đô thị biển phía Nam TP.HCM.
Bình luận