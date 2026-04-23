CTCP Vật tư Thiết bị Bách Khoa Việt Nam ghi danh tại Fast Rising 100 năm 2026

Ngày 22/4, tại lễ công bố Fast Rising 100 năm 2026, CTCP Vật tư Thiết bị Bách Khoa Việt Nam đã được vinh danh trong Top 100 doanh nghiệp triển vọng tăng trưởng tại Việt Nam do Vietnam Report xây dựng và công bố.

Sự kiện không chỉ là dịp tôn vinh những doanh nghiệp có tốc độ phát triển tích cực, mà còn phản ánh xu hướng đánh giá mới của thị trường. Tăng trưởng không còn được nhìn nhận đơn thuần qua quy mô, mà gắn liền với hiệu quả vận hành, năng lực thích ứng và nền tảng phát triển bền vững.

Đại diện Bách Khoa Việt Nam được vinh danh trong bảng xếp hạng Fast Rising 100 năm 2026.

Fast Rising 100 được xây dựng dựa trên các tiêu chí cốt lõi như tốc độ tăng trưởng, hiệu quả kinh doanh và năng lực quản trị hệ thống. Trong bối cảnh lĩnh vực vật tư, thiết bị công trình ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn kỹ thuật, việc góp mặt trong bảng xếp hạng năm nay chính là minh chứng cho khả năng thích ứng linh hoạt của Bách Khoa Việt Nam trước những biến động thị trường.

Sự ghi nhận này không chỉ dừng lại ở các con số tăng trưởng thuần túy, mà còn khẳng định giá trị thực tiễn từ định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp. Đây là kết quả xứng đáng cho quá trình kiên trì xây dựng nền tảng vận hành vững chắc, giúp Bách Khoa Việt Nam tự tin đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của ngành.

Bách Khoa Việt Nam hiện hoạt động trong lĩnh vực vật tư thiết bị phục vụ các công trình công nghiệp, thương mại và dự án quy mô lớn. Sau hơn một thập kỷ phát triển, doanh nghiệp đã xây dựng hệ thống sản xuất gồm 4 nhà máy, với tổng diện tích hơn 50.000 m² cùng đội ngũ hơn 600 nhân sự. Danh mục sản phẩm trải rộng từ cửa chống cháy, hệ thống ống - van - cửa gió, thang máng cáp đến các vật tư kỹ thuật liên quan.

Hệ thống sản xuất quy mô là một trong những nền tảng quan trọng trong quá trình phát triển của Bách Khoa Việt Nam.

Trong đó, thương hiệu cửa chống cháy BK Door được xem là một trong những dòng sản phẩm chủ lực, gắn trực tiếp với yêu cầu an toàn của các công trình hiện đại. Khi bài toán an toàn cháy nổ ngày càng được đặt lên hàng đầu, việc đầu tư vào chất lượng sản phẩm, quy trình kiểm soát và tính ổn định trong vận hành đang trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng của doanh nghiệp.

Không chỉ tập trung vào sản xuất, Bách Khoa Việt Nam còn đẩy mạnh chuẩn hóa hệ thống quản lý nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả vận hành. Hiện đơn vị áp dụng các tiêu chuẩn như ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015, đồng thời tuân thủ các quy định trong nước trong quá trình sản xuất và cung ứng.

Theo xu hướng chung của ngành, cạnh tranh hiện nay không còn nằm ở việc mở rộng công suất đơn thuần mà đang chuyển mạnh sang năng lực đáp ứng đồng bộ, kiểm soát chất lượng và tiến độ giao hàng. Đây cũng là lý do những doanh nghiệp có nền tảng quản trị tốt và sản phẩm chuyên biệt như Bách Khoa Việt Nam ngày càng được thị trường chú ý.

Cửa chống cháy là một trong những nhóm sản phẩm mũi nhọn gắn với định hướng phát triển của doanh nghiệp.

Ở góc độ thị trường, sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng trong khu vực đang mở ra thêm dư địa cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái khu vực. Tuy nhiên, đi cùng cơ hội là yêu cầu cao hơn về năng lực cung ứng, tiêu chuẩn kỹ thuật và tính ổn định của sản phẩm.

Bách Khoa Việt Nam đã tham gia cung cấp sản phẩm cho nhiều dự án trong nước, đồng thời từng bước mở rộng sang thị trường Đông Nam Á. Trong giai đoạn tới, doanh nghiệp đặt mục tiêu phát triển theo mô hình cung cấp vật tư thiết bị trọn gói, đồng thời mở rộng phạm vi hoạt động ra khu vực trong vòng 5 năm tới.

Song song với đó, công ty tiếp tục chú trọng phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ kỹ sư và công nhân kỹ thuật. Đây được xem là nền tảng để doanh nghiệp duy trì chất lượng sản xuất, cải tiến quy trình và nâng cao khả năng đáp ứng đối với các dự án có yêu cầu kỹ thuật cao.

Việc được vinh danh tại Fast Rising 100 năm 2026 không chỉ là sự ghi nhận cho những kết quả doanh nghiệp đã đạt được trong thời gian qua, mà còn mở ra thêm cơ hội kết nối đối tác, mở rộng khả năng tham gia các dự án mới và tiếp tục củng cố vị thế trên thị trường.

Trong bối cảnh ngành xây dựng và công nghiệp vẫn còn nhiều biến động, những doanh nghiệp có chiến lược rõ ràng, kiểm soát chất lượng tốt và tập trung vào các sản phẩm cốt lõi như cửa chống cháy sẽ tiếp tục có nhiều dư địa để phát triển bền vững trong thời gian tới.