Cận cảnh đường ven biển hơn 500 tỷ đồng ở Đắk Lắk sau 1 thập kỷ chờ đợi

Người dân TP.HCM tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng dự án sau hơn 10 năm
Sau hơn 10 năm triển khai, dự án mở rộng đường Lương Định Của (TP.HCM) ghi nhận chuyển động mới khi nhiều hộ dân tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng.
Vỏ cam, gáo dừa hóa hàng xuất khẩu, mở hướng phát triển bền vững
Từ vỏ cam, gáo dừa đến vỏ sầu riêng, phụ phẩm nông nghiệp tưởng chừng bỏ đi được tận dụng làm bao bì sinh học, than sinh học... mở ra hướng phát triển bền vững.
Va chạm với xe tải, đôi nam nữ tử vong trong hầm chui
Vụ va chạm giữa xe ben và xe máy trong hầm chui Phan Thúc Duyện (TPHCM) rạng sáng 31/10 khiến hai người đi xe máy tử vong tại chỗ.
Bé gái 2 tháng tuổi bị bỏ rơi trong thùng carton trước cổng nhà dân ở Hải Phòng
Một bé gái hơn 2 tháng tuổi được phát hiện nằm trong thùng carton trước cổng nhà dân ở Hải Phòng, bên cạnh có quần áo, sữa và tờ giấy viết tay ghi ngày sinh.
TP.HCM tìm nhà đầu tư chiến lược thực hiện tổ hợp y tế hơn 6.000 tỷ đồng
TP.HCM tìm nhà đầu tư chiến lược triển khai tổ hợp y tế hơn 6.000 tỷ đồng tại phường Bình Đông, gồm 2 bệnh viện chuyên sâu công nghệ cao và 1 viện dưỡng lão.
Bờ cát trắng hóa thảm phế thải từ lồng tôm hùm ở biển Khánh Hoà
Nổi tiếng với làn nước trong xanh, bãi cát sạch đẹp như tranh vẽ, tuy nhiên hiện bờ biển xã Nam Cam Ranh (Khánh Hoà) tràn ngập rác thải từ việc nuôi tôm hùm.
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