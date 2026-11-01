Người dân TP.HCM tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng dự án sau hơn 10 năm

Đáng chú ý, phần đất đang được giải phóng mặt bằng tại khu vực này còn nằm trong phạm vi xây dựng nhánh cầu nối đường Lương Định Của với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Do đó, tiến độ bàn giao mặt bằng không chỉ tác động đến dự án mở rộng đường Lương Định Của mà còn liên quan đến một hạng mục của nút giao An Phú.