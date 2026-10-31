Va chạm với xe tải, đôi nam nữ tử vong trong hầm chui

Công an TP.HCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe ben và xe máy khiến hai người tử vong trong hầm chui Phan Thúc Duyện.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: X.Đ)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h30 ngày 31/10, anh P.T.Đ. (19 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng) chạy xe máy chở theo một cô gái, lưu thông trong hầm chui Phan Thúc Duyện, theo hướng từ Công viên Hoàng Văn Thụ đi nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

Khi đang di chuyển, xe máy va chạm với xe ben lưu thông cùng chiều, anh Đ. và cô gái ngã xuống đường, bị xe ben kéo lê một đoạn và mất tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường, trích xuất dữ liệu camera an ninh để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.