Rực rỡ sắc đỏ sao vàng trên chuyến bay đặc biệt mừng Quốc khánh 2/9

Hòa trong không khí Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Vietnam Airlines tổ chức chuỗi hoạt động đặc biệt mang tên “Cất cánh tự hào Việt Nam”.
Chương trình được triển khai trên nhiều chuyến bay giữa Hà Nội và TP.HCM, như một nhịp cầu nối liền non sông một dải, đưa hành khách vào hành trình giàu cảm xúc gắn liền với mốc son lịch sử hào hùng, hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc.
Trên chuyến bay, hành khách được trải nghiệm những chi tiết độc đáo như thẻ lên tàu phiên bản giới hạn, món ăn được thiết kế đặc biệt phiên bản Quốc khánh, giai điệu “Đường chúng ta đi” vang lên khi máy bay lăn bánh.
Từng chi tiết nhỏ đều được chăm chút để mang lại sự bất ngờ, biến chuyến bay thành một không gian kỷ niệm sống động ngay trên bầu trời.
“Cất cánh tự hào Việt Nam” không chỉ là một chương trình trải nghiệm dành cho hành khách, mà còn thể hiện lòng tri ân của Hãng đến thế hệ cha anh đã làm nên mùa Thu lịch sử năm 1945.
Sau chuyến bay mở màn ngày 26/8, chương trình sẽ tiếp tục lan tỏa trên các chuyến bay ngày 29/8 và 2/9. Mỗi hành trình đều mang thông điệp khơi dậy niềm tự hào, gắn kết cảm xúc và sẻ chia tinh thần đoàn kết của người Việt.
Thông qua “Cất cánh tự hào Việt Nam”, Vietnam Airlines khẳng định sứ mệnh không chỉ vận chuyển hành khách mà còn đồng hành cùng lịch sử dân tộc, gắn bó với hiện tại và tiên phong kiến tạo tương lai.
Dưới đây là một số hình ảnh trên chuyến bay của Vietnam Airlines ngày 26/8
