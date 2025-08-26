Rực rỡ sắc đỏ sao vàng trên chuyến bay đặc biệt mừng Quốc khánh 2/9

(VTC News) -

Hòa trong không khí Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Vietnam Airlines tổ chức chuỗi hoạt động đặc biệt mang tên “Cất cánh tự hào Việt Nam”.

Chương trình được triển khai trên nhiều chuyến bay giữa Hà Nội và TP.HCM, như một nhịp cầu nối liền non sông một dải, đưa hành khách vào hành trình giàu cảm xúc gắn liền với mốc son lịch sử hào hùng, hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc.

Quầy làm thủ tục tại sân bay rộn ràng sắc đỏ sao vàng, hành khách nhận thẻ lên tàu phiên bản đặc biệt in biểu tượng 2/9. (Ảnh: VNA)

Trên chuyến bay, hành khách được trải nghiệm những chi tiết độc đáo như thẻ lên tàu phiên bản giới hạn, món ăn được thiết kế đặc biệt phiên bản Quốc khánh, giai điệu “Đường chúng ta đi” vang lên khi máy bay lăn bánh.

Từng chi tiết nhỏ đều được chăm chút để mang lại sự bất ngờ, biến chuyến bay thành một không gian kỷ niệm sống động ngay trên bầu trời.

“Cất cánh tự hào Việt Nam” không chỉ là một chương trình trải nghiệm dành cho hành khách, mà còn thể hiện lòng tri ân của Hãng đến thế hệ cha anh đã làm nên mùa Thu lịch sử năm 1945.

Sau chuyến bay mở màn ngày 26/8, chương trình sẽ tiếp tục lan tỏa trên các chuyến bay ngày 29/8 và 2/9. Mỗi hành trình đều mang thông điệp khơi dậy niềm tự hào, gắn kết cảm xúc và sẻ chia tinh thần đoàn kết của người Việt.

Tiếp viên Vietnam Airlines quàng khăn đỏ sao vàng, nở nụ cười chào đón hành khách trên chuyến bay đầy ý nghĩa.

Thông qua “Cất cánh tự hào Việt Nam”, Vietnam Airlines khẳng định sứ mệnh không chỉ vận chuyển hành khách mà còn đồng hành cùng lịch sử dân tộc, gắn bó với hiện tại và tiên phong kiến tạo tương lai.

Dưới đây là một số hình ảnh trên chuyến bay của Vietnam Airlines ngày 26/8

Đoàn tiếp viên của hãng sẵn sàng cho chuyến bay "nhuộm đỏ".

Toàn cảnh cabin rực rỡ sắc đỏ trong chuyến bay đầy ý nghĩa.

Một khoang ghế tràn đầy nụ cười, nơi hành khách cùng chia sẻ cảm xúc Tết Độc lập ngay giữa bầu trời.

Cận cảnh lát bánh kem in biểu tượng kỷ niệm, món tráng miệng gợi nhắc ngày Tết Độc lập.

Quà lưu niệm đặc biệt, khăn quàng cờ đỏ sao vàng và sổ tay “Hà Nội tiếp lửa tự hào” khiến hành khách rất xúc động.

Hành khách vui mừng đón nhận những món quà hết sức ý nghĩa từ Vietnam Airlines.

Những món quà trên chuyến bay rực sắc đỏ.