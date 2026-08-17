Thêm 7 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng

(VTC News) -

Ngày 17/8, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí thứ nhất (Khu A) Công viên Lê Thị Riêng (phường Hoà Hưng, TP.HCM).

Trong ngày, lực lượng chức năng huy động 3 máy cuốc, một xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Hơn 200 m³ đất đã được xử lý.

Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu A Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM)

Qua quá trình tìm kiếm, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, quy tập thêm 7 bộ hài cốt liệt sĩ và 3 bộ di vật tại Khu A.

Như vậy, tính đến hết ngày 17/8, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập 358 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 201 bộ có di vật.

Cụ thể, 358 bộ hài cốt gồm 325 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể. Trong đó, 2 vị trí mộ tập thể tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Khu A là vị trí tìm kiếm đầu tiên tại Công viên Lê Thị Riêng. Đây là khu vực lực lượng chức năng triển khai khai quật trước khi mở rộng sang Khu B, cách vị trí ban đầu khoảng 50 m.

Tại Khu A, lực lượng chức năng đã xác định 2 vị trí mộ tập thể. Sau đó, trên cơ sở thông tin từ nhân chứng và kết quả khảo sát thực địa, công tác tìm kiếm được mở rộng sang Khu B và liên tục phát hiện thêm hài cốt liệt sĩ.

Đến nay, tại Khu B đã xác định 6 vị trí mộ tập thể. Tổng cộng tại hai khu vực, lực lượng chức năng đã quy tập 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể.

Liên quan đến việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn TP.HCM, sáng nay (17/8), Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại ấp Lạc An 3, xã Thường Tân.

Theo thông tin ban đầu, tại khu mộ tập thể ở ấp Lạc An 3 xác định có 5 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 2 liệt sĩ đã có thông tin, 3 liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Việc tổ chức tìm kiếm, quy tập nhằm đưa hài cốt các liệt sĩ về nơi an nghỉ trang trọng, đồng thời tạo cơ sở phục vụ xác minh, xác định danh tính, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các chế độ, chính sách đối với thân nhân liệt sĩ theo quy định.

Phát biểu tại buổi triển khai, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Thành phố nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, đồng thời là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, đơn vị và địa phương.

Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM yêu cầu lực lượng tham gia phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tổ chức tìm kiếm khoa học, cẩn trọng, tỉ mỉ, chính xác; chủ động khắc phục khó khăn về địa hình, thời tiết và điều kiện sinh hoạt, không bỏ sót khu vực và thông tin có giá trị.

Trong quá trình tìm kiếm, các lực lượng phải phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin; ghi chép, lập hồ sơ và sơ đồ vị trí đầy đủ. Hài cốt, di vật cùng các thông tin liên quan phải được thu thập, bảo quản, quản lý đúng quy định để phục vụ quá trình xác minh, xác định danh tính liệt sĩ.