(VTC News) -

Thay vì chờ chính sách hỗ trợ, cán bộ ở một số xã miền núi Nghệ An chủ động tìm kiếm doanh nghiệp, kết nối nguồn lực, đưa nghề mới và mô hình sản xuất về tận thôn, bản, giúp người dân có việc làm, tăng thu nhập ngay trên quê hương.

Một ngày cuối tháng 9/2026, căn nhà nhỏ của bà Vi Thị Lương ở bản Yên Na, xã Yên Na (Nghệ An) rộn ràng khi xe tải của doanh nghiệp về tận nơi thu mua sản phẩm và chi trả tiền công.

Cầm trên tay 4,3 triệu đồng tiền công sau một tháng đan bèo tây tại nhà, bà Lương không giấu được niềm vui. Ở tuổi không còn đủ sức lao động nặng, công việc này giúp bà có thêm khoản thu nhập ổn định mà vẫn tranh thủ chăm lo gia đình.

“Trước đây đi nương, đi rẫy cả năm vất vả mà chưa chắc có tiền tích lũy. Nay chỉ cần tranh thủ thời gian rảnh đan bèo tây tại nhà cũng có tiền công hằng tháng”, bà Lương chia sẻ.

Không khí sôi nổi làm nghề mới ở Yên Na

Không riêng bà Lương, gần 300 lao động tại xã Yên Na hiện tham gia đan bèo tây xuất khẩu. Mô hình bắt đầu từ tháng 9/2025, khi chính quyền địa phương chủ động kết nối doanh nghiệp, đưa nghề về các bản theo hướng tạo sinh kế không cần vốn đầu tư ban đầu của người dân.

Anh Mạc Đình Tăng, cán bộ đầu mối giao nhận, cho biết thời gian đầu triển khai mô hình gặp không ít khó khăn. Người dân vốn quen sản xuất truyền thống, trong khi tiền công trong giai đoạn học nghề thấp khiến một số người nản lòng, bỏ dở.

Trước tình hình đó, lãnh đạo xã, cán bộ bản trực tiếp đến từng nhà vận động, hướng dẫn người dân. Tại những bản khó khăn như Xốp Pu, cán bộ bản còn cử thanh niên đến học nghề trong 4-5 ngày, sau đó trở về hướng dẫn lại cho bà con.

Nhờ cách làm này, nghề đan bèo tây dần lan rộng ra 6/7 bản của xã. Từ chỗ mất vài tháng mới gom đủ một chuyến hàng, nay khoảng 6 ngày lại có một chuyến xe tải đến thu mua, với khoảng 7.000 sản phẩm.

Hiện mỗi tháng có 224-247 đầu mối hộ gia đình tham gia, với gần 300 lao động đan thường xuyên. Doanh nghiệp chi trả từ 150 triệu đến hơn 200 triệu đồng tiền công cho người dân toàn xã.

Công việc không đòi hỏi đầu tư máy móc, có thể thực hiện ngay tại nhà và tranh thủ thời gian nhàn rỗi. Thu nhập phổ biến từ 1,5-3 triệu đồng/người/tháng, phù hợp với phụ nữ, người trung niên, người cao tuổi hoặc những người khó đi làm ăn xa.

Cán bộ xã Tam Thái cùng người dân triển khai trồng tre mét

Theo ông Nguyễn Văn Hòe, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Na, khó khăn lớn nhất khi triển khai mô hình là thay đổi nhận thức và thói quen sản xuất của người dân.

“Chúng tôi xác định cán bộ phải làm trước, chịu trách nhiệm trước và hoàn toàn không tốn một đồng ngân sách nhà nước”, ông Hòe nói.

Từ sự kết nối của chính quyền, doanh nghiệp xuất khẩu ở Ninh Bình được đưa về tận các bản để hướng dẫn người dân. Sau kết quả bước đầu, xã đặt mục tiêu mở rộng mô hình, thu hút 500-1.000 lao động tham gia thường xuyên, hướng tới doanh thu 6-10 tỷ đồng/năm.

Không chỉ đưa nghề về tận nhà dân, tại xã Tam Thái, chính quyền địa phương còn chủ động tìm kiếm đối tác, xây dựng vùng nguyên liệu tre mét gắn với thị trường tiêu thụ.

Ông Lô Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Thái, cho biết địa phương nhận thấy tiềm năng từ diện tích đất đai và truyền thống trồng tre mét của người dân nên đã chủ động kết nối Chương trình Tree Bank, Viện Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED) cùng các tổ chức khoa học, công nghệ và đối tác tài chính để tìm nguồn lực phát triển sản xuất.

Ngày 20/8/2026, Hợp tác xã Tam Thái được thành lập nhằm tổ chức sản xuất và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Đến nay, địa phương hỗ trợ người dân 22.200 cây giống, trồng mới hơn 74ha mét tại các bản Khổi, Xoóng Con, Bản Can, Cành Tráp...

Toàn xã có 325 hộ đăng ký tham gia với tổng diện tích quy hoạch gần 260ha, nâng tổng diện tích tre mét lên gần 500ha.

Điểm đáng chú ý là địa phương không chỉ mở rộng diện tích trồng mà còn hướng đến xây dựng vùng nguyên liệu theo tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững quốc tế FSC, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ.

Chính quyền xã đã kết nối, đàm phán và ký hợp đồng tiêu thụ dài hạn với nhà máy chế biến trên địa bàn, tạo đầu ra cho nguyên liệu mét của người dân. Ngoài ra, địa phương nghiên cứu trồng bổ trợ một số loại cây như sa nhân tím, bồ bồ tại những khu vực phù hợp để đa dạng hóa nguồn thu.

Nếu Yên Na tập trung đưa việc làm về tận nhà dân thì Tam Thái hướng đến tổ chức sản xuất theo chuỗi, xây dựng vùng nguyên liệu gắn với thị trường. Điểm chung của hai mô hình là chính quyền chủ động tìm kiếm đối tác, kết nối nguồn lực để người dân có thêm cơ hội phát triển kinh tế ngay tại quê nhà.

Theo định hướng của tỉnh Nghệ An tại Thông báo kết luận số 527/TB-UBND về Hội nghị đối thoại với nông dân năm 2026, địa phương cần chuyển từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang “tư duy kinh tế nông nghiệp”, tăng cường liên kết “4 nhà”, phát triển ngành nghề nông thôn và tạo việc làm tại chỗ.

Thực tế tại Yên Na và Tam Thái cho thấy, khi cán bộ cơ sở chủ động tìm kiếm doanh nghiệp, tổ chức và nguồn lực bên ngoài, những lợi thế sẵn có của miền núi có thể được chuyển hóa thành việc làm và thu nhập cụ thể.

Từ nghề đan thủ công tạo tiền công hằng tháng đến vùng nguyên liệu gắn với hợp đồng tiêu thụ, những cách làm này đang mở thêm hướng phát triển sinh kế, giúp người dân có thêm động lực gắn bó với quê hương.