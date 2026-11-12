Nguồn lực mục tiêu quốc gia góp phần thay đổi hạ tầng nông thôn ở Lào Cai

(VTC News) -

Lào Cai đang đẩy nhanh xây dựng hàng trăm công trình đường giao thông nông thôn, từng bước hoàn thiện hạ tầng, cải thiện kết nối khu dân cư và vùng sản xuất. Nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia là một trong những nguồn vốn được địa phương lồng ghép để thực hiện nhiệm vụ này.

Đến tháng 11/2026, toàn tỉnh đã phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật 496 trong tổng số 651 công trình đường giao thông nông thôn, khởi công 365 công trình. Tỉnh yêu cầu các xã, phường khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành kế hoạch vốn năm 2026 trước ngày 31/12.

Nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia được lồng ghép hiệu quả, huy động sự tham gia của người dân trong việc mở mới và kiên cố hóa các tuyến đường giao thông nông thôn ở Lào Cai.

Trước đó, giai đoạn 2021-2025, Lào Cai đã huy động, lồng ghép khoảng 4.598 tỷ đồng phát triển giao thông nông thôn. Từ nguồn lực đầu tư, toàn tỉnh đã kiên cố hóa 3.850 km đường giao thông nông thôn, mở mới nền đường gần 500 km. Đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục hoàn thiện mạng lưới giao thông, cải thiện kết nối giữa các khu dân cư, vùng sản xuất và thị trường tiêu thụ.

Việc tiếp tục đầu tư các tuyến đường nông thôn không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại mà còn góp phần giảm khó khăn trong vận chuyển nông sản, tạo điều kiện để người dân mở rộng sản xuất, phát triển sinh kế. Qua đó, nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia từng bước được cụ thể hóa bằng những công trình hạ tầng thiết thực, phục vụ đời sống người dân.