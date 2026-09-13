90% người chơi trả lời sai, bạn có tự tin tìm ra đáp án?

(VTC News) -

Những câu đố nhìn hình đoán thành ngữ, tục ngữ luôn thu hút đông đảo người chơi bởi cách thể hiện vừa trực quan vừa đòi hỏi khả năng liên tưởng. Chỉ vài hình ảnh đơn giản nhưng khi ghép lại có thể tạo thành câu nói quen thuộc trong đời sống.

Ở thử thách lần này, người chơi sẽ phải quan sát ba hình ảnh gồm một con vật, một chiếc kính đen và một chiếc lá. Nhiệm vụ là tìm ra câu tục ngữ tương ứng từ những gợi ý này.

Thoạt nhìn, đáp án có vẻ dễ, nhưng chính cách kết hợp hình ảnh theo lối chơi chữ đã khiến không ít người đưa ra đáp án sai. Theo chia sẻ của người tạo câu đố, có tới 90% người tham gia chưa thể trả lời chính xác ngay lần đầu.

Đây là câu tục ngữ nào ? ( Ảnh minh họa )

Đừng vội nản lòng bởi câu đố từ ngữ này. Hãy chia sẻ ngay câu đố này với bạn bè hoặc người thân để xem ai là người thông minh và nhanh trí nhất phá giải được nghịch lý thú vị này nhé. Bạn có câu trả lời nào chưa? Hãy suy nghĩ thật kỹ và chia sẻ đáp án của mình xem có chính xác không nhé.

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.