(VTC News) -

"Cái gì có thể chạy nhưng không có chân?", câu đố quen thuộc nhưng không dễ trả lời. Đáp án quen thuộc trong đời sống nhưng không phải ai cũng nghĩ ra ngay.

Khi nghe câu đố này, nhiều người thường nghĩ đến các loài vật, máy móc hoặc những vật thể có khả năng di chuyển nhanh. Tuy nhiên, câu hỏi lại nhấn mạnh yếu tố “không có chân”, khiến người giải cần suy nghĩ theo hướng khác.

Bạn có đoán được đáp án?

Thực tế, trong tiếng Việt, từ “chạy” không chỉ dùng để chỉ hành động di chuyển của con người hay động vật, mà còn được dùng để mô tả sự chuyển động liên tục của một số hiện tượng tự nhiên. Tuy nhiên, cách đặt vấn đề thường khiến người nghe dễ liên tưởng đến những đáp án phức tạp hơn thực tế.

Những câu đố kiểu này thường dựa trên cách sử dụng từ ngữ và liên tưởng trong ngôn ngữ, thay vì kiến thức phức tạp. Nhờ vậy, chúng vừa mang tính giải trí, vừa giúp người đọc rèn luyện khả năng suy luận và quan sát những điều quen thuộc trong cuộc sống.

Trong các câu đố mẹo hoặc đố vui logic, nhiều câu hỏi được xây dựng từ những hiện tượng rất gần gũi trong đời sống.