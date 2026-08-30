(VTC News) -

Thông thường, khi nhắc đến việc thổi, chúng ta dễ hình dung một thứ nào đó sẽ căng lên. Vậy tại sao ở đây kết quả lại hoàn toàn khác?

Liệu đó là một loài vật, một đồ vật quen thuộc hay chỉ là cách nói mang ý nghĩa ẩn dụ? Đôi khi, điều khiến người chơi “mắc bẫy” không nằm ở độ khó của câu đố mà ở việc vô tình suy nghĩ theo một hướng đã quá quen.

Để tìm ra lời giải, bạn không cần liên tưởng đến những thứ xa lạ. Hãy chú ý đến một hoạt động diễn ra hằng ngày, tự nhiên đến mức đôi khi chúng ta chẳng mấy để tâm.

Một gợi ý nhỏ là đừng chỉ nghĩ đến việc đưa hơi vào bên trong. Hãy hình dung điều gì xảy ra khi luồng khí được đẩy ra ngoài.

Lời giải câu đố “Cái gì càng thổi càng xẹp?” có thể khiến nhiều người bất ngờ. (Ảnh: AI)

Nếu vẫn chưa đoán được, bạn có thể thực hiện chính hành động được nhắc tới trong câu hỏi và chú ý đến những thay đổi diễn ra lúc đó. Chi tiết này có thể giúp bạn tiến gần hơn đến đáp án.

Bạn đã tìm ra câu trả lời chưa? Hãy thử suy luận trước khi xem đáp án hoặc chia sẻ câu đố với bạn bè, người thân để cùng thử sức.

Nếu đã có đáp án, bạn có thể để lại ở phần bình luận. Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến những câu đố thú vị, giúp bạn rèn luyện khả năng quan sát và tư duy mỗi ngày.