(VTC News) -

Động vật cần nước để tồn tại, vậy tại sao lại có một loài được miêu tả là chỉ ăn mà không uống? Chính chi tiết tưởng như vô lý này là manh mối quan trọng của câu đố.

Hãy bắt đầu từ thức ăn. Con vật này cần tìm kích thước nhỏ, chế độ ăn khá đặc trưng và gần như gắn bó với một loại cây quen thuộc khi còn non.

Ở giai đoạn này, nó dành phần lớn thời gian để ăn và tích lũy dinh dưỡng trước khi bước sang giai đoạn phát triển tiếp theo. Đặc điểm này có thể giúp bạn tiến gần hơn đến đáp án.

Câu đố “Con gì chỉ biết ăn không biết uống?” thử thách khả năng quan sát và liên tưởng của người chơi. (Ảnh: AI)

Bạn đã tìm ra lời giải chưa? Hãy thử suy luận trước khi xem đáp án hoặc chia sẻ câu đố với bạn bè, người thân để cùng thử sức.

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