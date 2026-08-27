Con gì khi đói thì to, khi no thì nhỏ?

(VTC News) -

Thoạt nghe, câu đố có vẻ khó lý giải bởi những chi tiết dường như trái với suy nghĩ quen thuộc. Chính điểm này tạo nên thử thách và khiến người chơi phải liên tưởng theo một cách khác.

“To” và “nhỏ” không nhất thiết nói đến kích thước thực tế. Đôi khi, một thứ có thể trông khác đi dù bản thân không hề thay đổi về kích thước.

Cặp từ “đói” và “no” cũng là manh mối đáng chú ý. Khi nhắc đến hai trạng thái này, nhiều người dễ liên tưởng rằng lúc đói sẽ nhỏ hơn, còn khi no sẽ lớn hơn. Nhưng câu hỏi lại đưa ra điều ngược lại, khiến lời giải trở nên khó đoán.

Để tiến gần hơn đến đáp án, hãy thử quan sát chính mình trong những sinh hoạt hằng ngày. Có một chi tiết rất quen thuộc, dễ nhận thấy nhưng ít khi được chú ý theo cách mà câu đố đặt ra.

Câu đố đòi hỏi người chơi quan sát và liên tưởng để tìm ra lời giải. (Ảnh: AI)

Từ những gợi ý trên, bạn đã tìm ra lời giải chưa? Hãy thử suy luận trước khi xem đáp án hoặc chia sẻ câu đố với bạn bè, người thân để cùng thử sức.

Nếu đã có đáp án, bạn có thể để lại câu trả lời ở phần bình luận. Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến những câu đố thú vị để bạn thử sức và rèn luyện tư duy mỗi ngày.