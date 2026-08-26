(VTC News) -

Tiếng Việt vốn nổi tiếng bởi sự đa dạng, tinh tế trong cả ngữ nghĩa lẫn hệ thống dấu thanh. Sự kết hợp tài tình giữa các chữ cái và 5 dấu thanh (sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng) tạo ra biết bao câu đố chữ thông minh, vừa giúp luyện trí não vừa mang lại tiếng cười sảng khoái.

Trong số vô vàn câu hỏi đố mẹo, có một câu đố ngắn gọn nhưng khiến không ít người phải nhíu mày suy nghĩ: “Từ tiếng Việt nào vừa nặng vừa nhẹ?”.

Liệu bạn có nằm trong số 10% người đoán đúng đáp án ngay từ lần thử đầu tiên? Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra câu trả lời cho bạn bè và người thân cùng thử sức nhé!

Từ tiếng Việt nào vừa nặng vừa nhẹ? (Ảnh minh họa)

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.