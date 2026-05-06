Người dân dọn nhà, dừng buôn bán 'mở đường' xây cầu vượt sông Hồng gần 16.000 tỷ

Đại công trường giải phóng mặt bằng cầu Trần Hưng Đạo gần 16.000 tỷ. (Video: Viên Minh)
Những ngày đầu tháng 5/2026, hàng loạt công trình dọc các tuyến phố Bạch Đằng, Vạn Kiếp (phường Hồng Hà, Hà Nội) đang được khẩn trương phá dỡ để phục vụ dự án xây dựng cầu Trần Hưng Đạo với tổng mức đầu tư gần 16.000 tỷ đồng.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 6/5, công tác giải phóng mặt bằng đang được triển khai quyết liệt.
Tại các tuyến phố nằm trong diện thu hồi như phố Bạch Đằng, phố Vạn Kiếp, nhịp độ phá dỡ diễn ra liên tục, nhiều căn nhà đã được tháo dỡ, mặt bằng dần được bàn giao cho đơn vị thi công.
Đây không chỉ là dự án giao thông đơn thuần mà còn được xác định là công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối khu vực trung tâm với phía Đông Thủ đô, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Theo thống kê, tổng diện tích thu hồi trên địa bàn phường Hồng Hà hơn 44.000 m², liên quan đến 335 trường hợp, gồm 9 tổ chức và 326 hộ dân.
Với quy mô lớn, chính quyền địa phương xác định công tác giải phóng mặt bằng là khâu then chốt, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung của dự án.
Tại khu vực phố Vạn Kiếp, nhiều hộ kinh doanh buộc phải tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Gia đình chị Hiền, một hộ kinh doanh dịch vụ làm tóc nhiều năm tại đây, đã hoàn tất việc di chuyển đồ đạc sang nơi ở tạm để chờ bố trí tái định cư. Chị cho biết việc dừng kinh doanh khiến thu nhập bị ảnh hưởng, song gia đình vẫn chủ động chấp hành chủ trương chung.
“Cửa hàng đang hoạt động ổn định thì phải dừng lại, cũng có nhiều lo lắng. Nhưng đây là dự án của thành phố nên gia đình tôi xác định phải thực hiện. Hiện chúng tôi đã chuyển đi, chỉ mong sớm được bố trí chỗ ở mới để ổn định lại cuộc sống”, chị Hiền nói.
Cùng chung tâm trạng, bà Minh (ở phố Bạch Đằng) cho biết việc rời khỏi căn nhà gắn bó nhiều năm khiến gia đình không tránh khỏi tiếc nuối. “Thời gian chuẩn bị không dài nên mọi việc đều phải làm nhanh. Tuy vậy, các thủ tục được hướng dẫn đầy đủ nên gia đình cũng yên tâm bàn giao mặt bằng đúng tiến độ", bà Minh chia sẻ.
Xe tải liên tục ra vào để vận chuyển đồ đạc, vật liệu.
Thông tin từ UBND phường Hồng Hà, dù khối lượng công việc lớn và có nhiều nội dung phức tạp, đến nay tỷ lệ các hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng đạt hơn 99%. Địa phương cũng đã hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho toàn bộ các trường hợp theo quy định.
Trong thời gian qua, đặc biệt là dịp nghỉ lễ, các đơn vị thi công đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ. Nhiều mũi thi công được triển khai liên tục với máy móc công suất lớn, xe tải vận chuyển hoạt động xuyên ngày đêm.
Song song với công tác giải phóng mặt bằng, trên công trường cầu vượt sông và đường dẫn, nhà thầu tổ chức thi công theo nhiều ca trong ngày, tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi để không làm gián đoạn tiến độ. Đến nay, một số trụ cầu đã được hình thành, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo kế hoạch.
Dự án cầu Trần Hưng Đạo được khởi công vào tháng 10/2025, có chiều dài hơn 4,1 km, trong đó phần cầu chính vượt sông Hồng dài hơn 800 m.
Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông qua sông Hồng, đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị về phía Đông Hà Nội.
Bình luận