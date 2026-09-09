Cả nghìn người được chia giải độc đắc hơn 30 tỷ đồng của Vietlott

(VTC News) -

Ngày 9/9, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) phát đi thông báo, trong kỳ quay số 874 sản phẩm Lotto 5/35, giải độc đắc trị giá hơn 30 tỷ đồng với bộ số 04-07-14-16-23 và số đặc biệt 10 đã không có vé trúng thưởng.

Tuy nhiên, do giá trị giải độc đắc đã vượt quá 12 tỷ đồng nên kỳ quay 874 sẽ là kỳ quay “chia giải độc đắc”. Do đó, hơn 30 tỷ đồng giải độc đắc sẽ chia đều cho các giải nhỏ hơn.

Giải độc đắc trị giá hơn 30 tỷ đồng được chia đều cho các giải nhỏ hơn. (Ảnh: Đại Việt)

Cụ thể, 8 giải nhất trị giá 10 triệu đồng/giải sẽ được chia thêm hơn 1,28 tỷ đồng/giải. 127 giải nhì trị giá 5 triệu đồng/giải sẽ được chia thêm gần 45 triệu đồng/giải.

1.387 giải ba trị giá 500.000 đồng/giải sẽ được chia thêm hơn 4 triệu đồng/giải. 3.657 giải tư trị giá 100.000 đồng/giải sẽ được chia gần 1,5 triệu đồng/giải. Gần 41.000 giải năm trị giá 30.000 đồng/giải cũng được chia thêm 150.000 đồng/giải.

Đại diện Vietlott cho biết, khi giải độc đắc của Lotto 5/35 vượt quá 12 tỷ đồng và không có người trúng thì giải thưởng này sẽ chia đều cho các giải khác. Cụ thể, 1/3 giải độc đắc sẽ được chia cho các giải nhất và 1/6 giải độc đắc sẽ chia cho các giải còn lại.

Trước đó, trong kỳ quay 844 của sản phẩm Lotto 5/35 đã có 1 vé trúng giải độc đắc trị giá hơn 6,3 tỷ đồng. Bộ số may mắn trúng độc đắc là: 01-07-13-24-33 và số đặc biệt 11. Người trúng thưởng ở Nghệ An. Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định, người trúng thưởng sẽ thực lĩnh gần 5,7 tỷ đồng.

Vào ngày 21/8, Vietlott cũng đã tổ chức lễ trao thưởng Jackpot 1 (độc đắc) xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay 1.384 trị giá gần 72 tỷ đồng cho ông H.

Ông H. cho biết, ông quê ở tỉnh Quảng Trị (cũ), hiện đang sinh sống và làm việc tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Ông H. trúng độc đắc gần 72 tỷ đồng.

Ông có thói quen mua 4-5 vé/ngày tại điểm bán hàng và trên điện thoại. Trong đó, các loại sản phẩm ông thường chọn là Mega 6/45, Power 6/55 và Lotto 5/35. Ông chủ yếu để hệ thống tự chọn số ngẫu nhiên. Bộ số mang về giải độc đắc gần 72 tỷ đồng cũng là bộ số do máy lựa chọn ngẫu nhiên.

Đáng chú ý, chỉ tính riêng trên kênh phân phối qua điện thoại, ông H đã có tới 1.103 lần trúng thưởng các giải thưởng của Vietlott (bao gồm giải Jackpot). Các giải thưởng có giá trị mà ông từng trúng trước đó là giải nhất Power 6/55 và Mega 6/45.