Người ‘ẵm’ độc đắc gần 72 tỷ đồng đã trúng số hơn 1.100 lần

Ngày 21/8, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức lễ trao thưởng Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay 1.384 trị giá hơn 71,8 tỷ đồng cho ông H. (ngụ tỉnh Đồng Nai). Ông H. là chủ thuê bao Vinaphone mua vé qua ứng dụng Vietlott SMS.
Ông H. cho biết, ông quê ở tỉnh Quảng Trị (cũ), hiện đang sinh sống và làm việc tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Ông chơi các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott từ những ngày đầu và gắn bó đến nay.
Ông có thói quen mua 4-5 vé/ngày tại điểm bán hàng và trên điện thoại. Trong đó, các loại sản phẩm ông thường chọn là Mega 6/45, Power 6/55 và Lotto 5/35. Ông chủ yếu để hệ thống tự chọn số ngẫu nhiên. Khi Jackpot tăng cao, ông mua thêm một số bộ số dựa trên ngày, tháng, năm sinh của các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, bộ số mang về giải độc đắc lần này lại chính là bộ số ngẫu nhiên do hệ thống lựa chọn.
Đáng chú ý, chỉ tính riêng trên kênh phân phối qua điện thoại, ông H đã có tới 1.103 lần trúng thưởng các giải thưởng của Vietlott (bao gồm giải Jackpot). Các giải thưởng có giá trị mà ông từng trúng trước đó là giải nhất Power 6/55 và Mega 6/45.
Ông H. cho biết, khi nhận được tin nhắn thông báo trúng thưởng, ông đang bận xử lý công việc nên không chú ý nhiều. Do trước đó đã có nhiều lần trúng thưởng nên ông chỉ nghĩ rằng mình có thể vừa trúng một giải thưởng nhỏ như thường lệ.
Ngày hôm sau, khi đại diện Vietlott gọi điện thông báo thì ông mới biết mình đã trúng độc đắc hơn 71,8 tỷ đồng. Ông cảm thấy rất vui mừng và lập tức báo tin cho vợ.
Chia sẻ về kế hoạch sau khi nhận giải thưởng, ông H. cho biết trước mắt ông vẫn sẽ tiếp tục duy trì cuộc sống và công việc hiện tại. Vợ chồng ông H. sẽ lên kế hoạch sử dụng số tiền thưởng hợp lý.
Tại lễ trao thưởng, ông H. đã trao tặng 600 triệu đồng cho Quỹ Tâm Tài Việt để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.
Theo quy định, ông H. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là tỉnh Quảng Trị với số tiền hơn 7,1 tỷ đồng (10% phần giá trị giải thưởng). Khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.
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