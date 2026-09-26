C06 mở rộng phổ cập kỹ năng số, đưa tiện ích số đến gần người dân

(VTC News) -

Ngày 25/9 tại Hà Nội, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an phối hợp Tập đoàn Sovico triển khai một số hoạt động về khoa học công nghệ và chuyển đổi số, tập trung vào Nền tảng Bình dân học vụ số và Trạm Công dân số.

Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ lễ công bố hành trình mới của Trường Đại học Victoria Hòa Bình, thành lập Trường Y - Dược Victoria và khai giảng năm học 2026-2027.

C06 phối hợp doanh nghiệp mở rộng phổ cập kỹ năng số qua nền tảng Bình dân học vụ số. (Ảnh: C06)

Một trong những nội dung được giới thiệu tại sự kiện là không gian học tập dành cho Trường Đại học Victoria Hòa Bình và hệ sinh thái Sovico trên Nền tảng Bình dân học vụ số. Đây là nền tảng đào tạo, học trực tuyến do Bộ Công an triển khai, vận hành, hướng tới phổ cập kiến thức và kỹ năng số.

Thông qua không gian riêng này, nhà trường và doanh nghiệp có thể xây dựng, giới thiệu học liệu, tổ chức các khóa đào tạo phù hợp với nhu cầu. Người học có thể truy cập nền tảng để tìm hiểu và đăng ký các khóa học trực tuyến.

Giai đoạn đầu, không gian học tập đưa vào 5 khóa gồm An toàn thực phẩm trong đời sống hằng ngày; Mạng xã hội và cuộc sống cộng đồng; Ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới sức khỏe con người; Cẩm nang phục vụ khách lưu trú tại nhà dân (homestay); Cẩm nang kinh doanh ăn uống tại homestay.

Trung tá Nguyễn Tùng Lâm giới thiệu về Nền tảng Bình dân học vụ số. (Ảnh: C06)

Tại sự kiện, Trung tá Nguyễn Tùng Lâm, Phó trưởng phòng thuộc C06, trực tiếp giới thiệu và hướng dẫn đại biểu, sinh viên tiếp cận, sử dụng Nền tảng Bình dân học vụ số.

Theo kế hoạch hợp tác, Sovico sẽ phối hợp phổ cập kiến thức, kỹ năng số cơ bản, hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng, dịch vụ số, đồng thời tham gia tổ chức đào tạo, truyền thông và huy động nguồn lực để mở rộng chương trình. Việc xây dựng các không gian học tập riêng được kỳ vọng giúp nội dung đào tạo trên nền tảng gắn với nhu cầu của từng nhóm người học và đơn vị.

Bên cạnh Bình dân học vụ số, Trạm Công dân số là một nội dung khác được C06 giới thiệu tại chương trình. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng đại diện các cơ quan tham dự đã trực tiếp trải nghiệm, tìm hiểu cách vận hành và các tiện ích số được cung cấp qua mô hình này.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trải nghiệm hệ sinh thái Kiosk đa tiện ích: Dịch vụ công, y tế, giáo dục,ngân hàng số,... tại sự kiện. (Ảnh: C06)

Bình dân học vụ số và Trạm Công dân số cũng nằm trong những nội dung hợp tác giữa C06 và Sovico. Hai bên dự kiến phối hợp nghiên cứu, phát triển các giải pháp phục vụ chuyển đổi số và quản lý hành chính về trật tự xã hội, đồng thời triển khai đào tạo kỹ năng số, phát triển nguồn nhân lực và nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới.

Trước đó, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng C06 và bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Tập đoàn Sovico đã ký biên bản ghi nhớ về các nội dung hợp tác.

Tại chương trình ngày 25/9, Đại tá Trần Hồng Phú, Phó cục trưởng C06 và ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Victoria Hòa Bình thực hiện nghi thức trao biên bản, tiếp tục cụ thể hóa các nội dung đã thống nhất.

Theo định hướng hợp tác, C06 và các đơn vị sẽ kết nối công nghệ với đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đồng thời mở rộng những tiện ích số có thể ứng dụng trong thực tế. Trong đó, Nền tảng Bình dân học vụ số được sử dụng để phổ cập kiến thức, kỹ năng, còn Trạm Công dân số hướng tới giúp người dân tiếp cận và sử dụng các dịch vụ, tiện ích số thuận lợi hơn.