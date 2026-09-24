Chính phủ muốn bỏ 18 thủ tục hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

(VTC News) -

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 6, sáng 24/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh thuyết trình về nội dung cơ bản của dự án Luật. (Ảnh: Media Quốc hội)

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh cho biết, dự thảo Luật đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi cho đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ.

Một nội dung đáng chú ý là bãi bỏ thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. Việc thay đổi thông tin chủ văn bằng bảo hộ do chuyển nhượng quyền được thực hiện theo thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ.

Với các sửa đổi, dự thảo dự kiến bãi bỏ 18 thủ tục hành chính, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh. Trong đó, 5 điều kiện kinh doanh đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ giám định sở hữu trí tuệ được cắt giảm; đồng thời giảm 16 thủ tục liên quan đến cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu trí tuệ và thẻ giám định viên.

Đáng chú ý, dự thảo Luật đề xuất chuyển trách nhiệm quản lý Nhà nước về quyền đối với giống cây trồng từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo cơ quan soạn thảo, mô hình quản lý hiện nay chưa phát huy đầy đủ tiềm năng bảo hộ giống cây trồng đối với phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hệ sinh thái khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và thương mại hóa tài sản trí tuệ.

Thứ trưởng Hoàng Minh cho rằng quyền đối với giống cây trồng có bản chất gần với sáng chế trong lĩnh vực công nghệ sinh học, với cơ chế xác lập và bảo vệ quyền tương đồng. Việc tập trung quản lý cũng giúp loại bỏ xung đột giữa bảo hộ nhãn hiệu và bảo hộ tên giống cây trồng trong quá trình xác lập quyền đối với nhãn hiệu.

Ông Hoàng Minh nêu rõ, việc hai bộ cùng quản lý các nhóm quyền có mức độ liên quan cao có thể dẫn đến phân tán và giảm hiệu quả. Nhiều quốc gia như New Zealand, Australia đã gắn bảo hộ giống cây trồng với cơ quan quản lý sở hữu trí tuệ; đồng thời phù hợp với Công ước về bảo hộ giống cây trồng mới.

Việc chuyển chức năng về Bộ Khoa học và Công nghệ được cho phép sử dụng chung nguồn lực, hạ tầng số và cơ sở dữ liệu sở hữu trí tuệ, góp phần tinh giản bộ máy, đơn giản hóa thủ tục, thúc đẩy chuyển đổi số.

Thứ trưởng Hoàng Minh cho biết, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng phương án chuyển giao, bảo đảm kế thừa hồ sơ, kết quả thẩm định, khảo nghiệm, phí, lệ phí và các kết quả đã xử lý; không làm gián đoạn việc giải quyết thủ tục hoặc yêu cầu tổ chức, cá nhân thực hiện lại thủ tục.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu. (Ảnh: Media Quốc hội)

Nêu quan điểm của cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cơ bản tán thành việc cắt giảm thủ tục và điều kiện kinh doanh, nhưng đề nghị bảo đảm thay đổi thực chất.

Theo cơ quan thẩm tra, yêu cầu đã bỏ khỏi luật không nên xuất hiện trở lại trong nghị định, thông tư dưới hình thức điều kiện, thành phần hồ sơ hoặc thủ tục tương tự.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cũng đề nghị làm rõ cách thức quản lý, hậu kiểm và xử lý vi phạm sau khi bỏ điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định sở hữu trí tuệ, nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động này nhưng vẫn bảo đảm chất lượng chuyên môn.