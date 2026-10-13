Rợn người cảnh hàng loạt 'quái xế' bốc đầu, đánh võng xe trên đường phố Hà Nội

Từ nửa đêm đến rạng sáng, khu vực đường Lê Đức Thọ, đoạn trước Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) lại trở thành điểm tụ tập của nhiều nhóm “quái xế”. Mỗi lần các thanh, thiếu niên tụ tập để đua xe trái phép, tiếng động cơ lại gầm rú, khuấy động sự yên tĩnh của buổi đêm. Còn những cú tăng ga đột ngột, các màn lạng lách, đánh võng nguy hiểm thì khiến người đi đường không khỏi giật mình hoảng sợ.