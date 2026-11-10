Mật ngữ ‘Đi học’ và đêm trắng bám theo bóng ‘quái xế’ xé toạc màn đêm Hà Nội

(VTC News) -

Video: Rợn người cảnh ‘quái xế’ bốc đầu, đánh võng trước sân vận động quốc gia Mỹ Đình

“Đi học đi các bạn!”, “Lớp học nay nhiều thầy giáo lắm, thầy nào cũng cầm thước kẻ kiểm tra bài cũ!”... Nếu vô tình lướt thấy những dòng trạng thái hay trên sóng livestream lúc nửa đêm, đừng lầm tưởng đó là lời nhắc nhở học tập.

Hình ảnh nhóm “quái xế” bốc đầu, so kè tốc độ tại khu vực sân vận động Mỹ Đình đêm 13/10.

Phía sau bộ “mật ngữ” học đường ấy là tiếng nẹt pô chát chúa, những vệt lửa tóe lên từ mặt đường và nỗi khiếp đảm của những người đi đường vô tội giữa đêm khuya.

Hà Nội vào tiết thu, đêm xuống gió mát rượi. Đáng lý ra, người dân phải được chìm vào giấc ngủ bình yên. Thế nhưng, sự bất an và nỗi bức xúc lại bủa vây những hộ dân ven đường bởi tiếng gầm rú của những cỗ máy tử thần được điều khiển bởi những đứa trẻ tuổi mười tám, đôi mươi. Nhóm phóng viên Báo Điện tử VTC News mất nhiều đêm trắng mật phục để thâm nhập vào thế giới ngầm này.

Bộ “mật ngữ” né chốt 141

Thế giới của các “quái xế” không bỗng dưng tụ hội ngoài phố, nó được nuôi dưỡng và kích động từ các hội nhóm mạng xã hội như: Tránh chốt 141, Hội báo chốt, Hội thông chốt thổi nồng độ cồn... với hàng trăm nghìn thành viên.

Một bài viết sử dụng các từ tránh né để thông báo về hoạt động của các tổ công tác.

Bất ngờ và rùng mình hơn cả là cách chúng biến những từ ngữ học đường trong sáng nhất thành “ám hiệu” để qua mặt lực lượng chức năng. Một cuộc đua xe lạng lách trên đường Trường Chinh được chúng gọi kín đáo là “trường”, hành động rủ rê nhau đến đó đua tốc độ là “đi học”.

Chưa dừng lại ở đó, lực lượng CSGT, Cảnh sát hình sự đang làm nhiệm vụ bị chúng gọi là “thầy giáo”, “giám thị”. Các chốt kiểm tra là nơi “kiểm tra bài cũ”.

Và cụm từ “đi học trốn học bị thầy đuổi” chính là mật mã thông báo đang bị lực lượng chức năng truy bắt. Những câu nói mang vẻ bông đùa như “lớp học nay nhiều thầy giáo lắm, thầy nào cũng cầm thước kẻ kiểm tra bài cũ” liên tục xuất hiện trên các phiên livestream, thực chất là để báo động tình hình hiện diện của tổ công tác cho đồng bọn né tránh.

Sự ngông cuồng càng được đẩy lên đỉnh điểm qua các buổi livestream. Các tài khoản TikTok không chỉ phát sóng cảnh tụ tập, lạng lách mà còn bám sát diễn biến thực tế.

Người xem bình luận chỉ điểm, người phát trực tiếp lập tức cầm điện thoại rồ ga lao tới khu vực đó để ghi hình, tạo ra một vòng lặp tương tác kích động hàng loạt thanh thiếu niên lao ra đường.

Các tài khoản TikTok công khai livestream tại những điểm nóng như đường Trường Chinh, sân vận động Mỹ Đình, ghi lại cảnh tụ tập, đua xe và theo dõi hoạt động của các nhóm thanh niên trên đường phố.

Vượt đèn đỏ và cái giá phải trả bằng máu

Sự kích động trên mạng ảo lập tức biến thành tai họa ở đời thực. Rạng sáng 4/10, phóng viên Báo Điện tử VTC News bám theo một toán xe trên đường Trường Chinh, hướng về đường Láng.

Một chiếc xe máy kẹp 3, không biển số, những kẻ ngồi trên xe đầu trần gào thét, lao đi như một mũi tên xé gió. Chúng bất chấp mọi quy tắc, lạng lách, đánh võng. Khi đến nút giao Tôn Thất Tùng - Trường Chinh, cỗ máy cuồng loạn ấy ngang nhiên vượt đèn đỏ với tốc độ kinh hoàng.

Rầm! Tiếng va chạm khô khốc vang lên. Một người đi đường vô tội đã trở thành nạn nhân của cuộc vui ngông cuồng. Nạn nhân bị gãy chân gục xuống đường. Trong khi đó, đám “quái xế” vẫn thản nhiên tìm cách tẩu thoát.

Một vụ tai nạn diễn ra vào rạng sáng 4/10.

Những chiếc xe tháo biển kiểm soát, được thay đổi kết cấu, độ pô vang lên chát chúa rồi khuất dạng vào màn đêm.

Đến khi khu vực đường Trường Chinh bị lực lượng tuần tra kiểm soát gắt gao, trên TikTok lập tức vang lên mật lệnh mới: “Tốt nghiệp làm du học sinh Mỹ thôi!” - một hàm ý chuyển hướng tụ tập sang khu vực Sân vận động Mỹ Đình.

Đêm 12 và 13/10, nhóm phóng viên tiếp tục có mặt tại đường Lê Đức Thọ (đoạn trước cổng sân vận động Mỹ Đình).

Lúc này, từng tốp khoảng 2-3 xe, rồi 5-7 xe liên tục xuất hiện. Chúng rồ ga, hú còi, luồn lách qua nhau. Có những tay lái liều lĩnh bốc đầu, ép nghiêng xe sát mặt đường tạo ra những tia lửa xé toạc bóng tối. Hai bên đường, đám đông đứng hò hét, tay lăm lăm điện thoại phát trực tiếp để câu view.

Nhóm thanh thiếu niên đầu trần kẹp 3 trên xe máy không biển số.

Điều đáng lên án nhất là sự ma ranh của đám thanh thiếu niên này. Khi lực lượng chức năng xuất hiện và yêu cầu giải tán, chúng lập tức bẻ lái, chui tọt vào các ngõ nhỏ ẩn nấp. Ngay khi tổ công tác vừa rời đi, đám “quái xế” lại lố nhố quay trở lại hiện trường, rồ ga và tiếp tục livestream như một trò chơi mèo vờn chuột đầy thách thức.

Sức hút độc hại từ mạng xã hội đã kéo theo những hệ lụy nhức nhối. Qua những cuộc điều tra ban đầu, nhiều thanh thiếu niên thừa nhận chỉ vì thấy thông tin hẹn đua xe trên TikTok mà rủ nhau tìm đến khu vực Mỹ Đình.

Chúng nhập vào các đoàn hơn 10 chiếc xe máy, kẹp 2 kẹp 3, không mũ bảo hiểm điên cuồng lạng lách. Đáng báo động hơn cả, trong số những “quái xế” đang đánh cược mạng sống ấy, có những em mới chỉ... 14 tuổi.

Hệ lụy từ những cuộc đua xe tự phát này không chỉ đe dọa sự bình yên của Thủ đô, mà còn trực tiếp cướp đi sinh mạng, sức khỏe của những người tham gia giao thông vô can và của chính những “quái xế” tuổi đời còn quá trẻ.