Bộ Y tế yêu cầu xử lý phòng khám 'vẽ bệnh, moi tiền'

(VTC News) -

Hệ thống y tế tư nhân những năm qua góp phần mở rộng dịch vụ khám chữa bệnh, đồng thời giảm áp lực cho các bệnh viện công. Tuy nhiên, hoạt động thanh tra, kiểm tra và phản ánh từ người dân cho thấy một số cơ sở vẫn có vi phạm, trong đó có những hành vi ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tài sản người bệnh.

Động thái mới nhất được Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đưa ra sau vụ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng khởi tố 19 bị can tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Phượng Đỏ, quận Hồng Bàng, để điều tra các sai phạm trong hoạt động y tế. Vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, “vẽ bệnh, moi tiền”, gây bức xúc trong dư luận.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra hoạt động của các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân, đặc biệt là những phòng khám đã nhiều lần nhận đơn thư phản ánh, kiến nghị từ người dân.

Các địa phương được yêu cầu tổ chức những đợt kiểm tra đột xuất, đánh giá toàn diện việc chấp hành quy định trong khám chữa bệnh. Những cơ sở có dấu hiệu vi phạm phải được làm rõ, thay vì chỉ xử lý khi đã phát sinh hậu quả hoặc có nhiều phản ánh kéo dài.

Phòng khám Phượng Đỏ (tại ngã tư đường Nguyễn Văn Linh - Thiên Lôi, phường An Biên, Hải Phòng) từng nhiều lần bị xử lý.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm được phát hiện. Với những cơ sở hoặc cá nhân vi phạm quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, cơ quan quản lý có thể áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung, trong đó có tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Những hành vi được đặc biệt lưu ý gồm hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn được cấp phép, lạm dụng chỉ định cận lâm sàng, “vẽ bệnh, moi tiền” hoặc thực hiện các hoạt động có nguy cơ đe dọa tính mạng người bệnh.

Trường hợp qua kiểm tra phát hiện dấu hiệu tội phạm, Sở Y tế phải khẩn trương lập hồ sơ, chuyển cơ quan công an để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, việc chấn chỉnh không chỉ nhằm xử phạt một vài cơ sở vi phạm mà còn phải tạo môi trường khám chữa bệnh an toàn, minh bạch, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Một nội dung được Bộ Y tế yêu cầu các địa phương chú trọng là công khai thông tin. Sở Y tế phải đăng tải danh sách các cơ sở y tế vi phạm, cơ sở bị đình chỉ hoạt động hoặc bị thu hồi giấy phép trên phương tiện thông tin đại chúng và cổng thông tin điện tử của đơn vị.

Việc này giúp người dân có thêm thông tin trước khi lựa chọn nơi khám chữa bệnh, đồng thời tạo điều kiện để cộng đồng cùng giám sát hoạt động của các cơ sở y tế tư nhân.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu ngành y tế địa phương. Giám đốc Sở Y tế phải chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế và trước pháp luật nếu để tình trạng cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn vi phạm kéo dài nhưng không được xử lý dứt điểm.