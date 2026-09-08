Khiến bệnh nhân sợ hãi, 19 bị can ở phòng khám Phượng Đỏ chiếm đoạt tài sản

Ngày 7/9, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa đấu tranh, làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại phòng khám đa khoa Phượng Đỏ (số 498 Nguyễn Văn Linh, phường An Biên, TP Hải Phòng).

Qua đó, lực lượng chức năng từng bước lật tẩy thủ đoạn lợi dụng tâm lý lo lắng, hoang mang của người bệnh để chiếm đoạt tài sản.

Phòng khám đa khoa Phượng Đỏ. (Ảnh: CACC)

Theo điều tra ban đầu, phòng khám Phượng Đỏ thuộc Công ty TNHH Dịch vụ y tế Hải Phong, được thành lập từ tháng 3/2017, do Lin Wei Min (tức Lâm, SN 1971, quốc tịch Trung Quốc; tạm trú phường An Biên) làm chủ đầu tư.

Lâm thuê Vũ Trọng Tiền (SN 1991, trú phường Lê Chân, TP Hải Phòng) là người đứng tên Giám đốc của Công ty và thuê Trần Thị Thu Hương (SN 1982, trú phường An Biên) làm Phó giám đốc.

Khi người bệnh đến phòng khám để khám chữa bệnh (chủ yếu là các bệnh về nam khoa, phụ khoa), trong quá trình làm thủ thuật, nhóm đối tượng là bác sĩ, nhân viên y tế dùng các thủ đoạn khiến bệnh nhân rơi vào trạng thái đau đớn thể chất.

Khi các bệnh nhân tỏ ra hoang mang, lo sợ về tình trạng bệnh, các đối tượng cưỡng ép họ chuyển sang làm các gói “thủ thuật cao cấp”, với giá cao gấp nhiều lần chi phí ban đầu mà bệnh nhân đã chọn.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng khởi tố 19 bị can về các tội danh Cưỡng đoạt tài sản, Trốn thuế. (Ảnh: CACC)

Nhận được phản ánh từ người dân, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an phường An Biên và các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án đấu tranh.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can về các tội danh Cưỡng đoạt tài sản, Trốn thuế, trong đó có 5 bị can quốc tịch Trung Quốc.

Cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.