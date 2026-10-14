Bộ Y tế trả lời kiến nghị tăng mức hưởng BHYT cho người nghỉ hưu trên 75 tuổi

(VTC News) -

Bộ Y tế vừa trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, trong đó có đề xuất nâng mức thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) cho người hưởng lương hưu cao tuổi, bổ sung ưu đãi với người tham gia BHYT liên tục nhiều năm và điều chỉnh quy định về hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội.

Kiến nghị tăng mức hưởng BHYT cho người nghỉ hưu cao tuổi

Cử tri tỉnh An Giang phản ánh, người đang hưởng lương hưu khi khám, chữa bệnh BHYT được thanh toán 95% chi phí trong phạm vi quyền lợi, phải đồng chi trả 5%, kể cả người trên 75 tuổi. Với người mắc bệnh nặng, phải điều trị thường xuyên như bệnh thận, khoản chi trả này có thể chiếm phần lớn tiền lương hưu hằng tháng.

Trong khi đó, theo phản ánh của cử tri, một số người cao tuổi không hưởng lương hưu nhưng thuộc diện được trợ cấp hưu trí xã hội có thể được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng. Cử tri đề nghị điều chỉnh chính sách để bảo đảm công bằng và giảm gánh nặng tài chính cho người nghỉ hưu khi mắc bệnh nặng.

Cử tri kiến nghị tăng mức hưởng BHYT cho người nghỉ hưu trên 75 tuổi (Ảnh: QĐND)

Trả lời kiến nghị, Bộ Y tế cho biết BHYT là chính sách an sinh xã hội được thực hiện trên nguyên tắc chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia.

Theo quy định hiện hành, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng thuộc nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng BHYT, được quỹ BHYT thanh toán 95% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều nhóm tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi theo nhóm có mức hưởng cao nhất.

Bộ Y tế cũng cho biết pháp luật quy định cơ chế giảm gánh nặng đồng chi trả đối với người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục trở lên. Theo đó, người bệnh có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm vượt quá 6 lần mức tham chiếu và đáp ứng các điều kiện theo quy định sẽ được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí trong phạm vi được hưởng.

Đối với người cao tuổi, thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 261/2025/QH15, quy định từ ngày 1/1/2026, người từ đủ 75 tuổi đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng.

Chính sách này áp dụng với người từ đủ 75 tuổi không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng; hoặc có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí theo quy định.

Bộ Y tế ghi nhận kiến nghị nghiên cứu nâng mức hưởng BHYT đối với người hưởng lương hưu từ đủ 75 tuổi, đặc biệt là người có mức lương hưu thấp, mắc bệnh nặng hoặc bệnh mạn tính phải điều trị thường xuyên. Nội dung này sẽ được xem xét trong quá trình hoàn thiện chính sách, trên cơ sở hài hòa quyền lợi người tham gia, tính công bằng và khả năng cân đối bền vững của Quỹ BHYT.

Xem xét chính sách khuyến khích người tham gia BHYT lâu năm

Một kiến nghị khác của cử tri An Giang là nghiên cứu bổ sung chính sách ưu đãi, khuyến khích đối với người tham gia BHYT liên tục trong thời gian dài, chẳng hạn trên 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn.

Cử tri cho rằng người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục hiện được hưởng một số quyền lợi theo quy định, nhưng những người duy trì tham gia trong thời gian dài hơn chưa có chính sách động viên tương xứng. Việc bổ sung ưu đãi được kỳ vọng tạo động lực để người dân tiếp tục tham gia, góp phần thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân.

Về vấn đề này, Bộ Y tế cho biết mức thanh toán BHYT hiện được quy định từ 80% đến 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng, tùy từng đối tượng. Người tham gia đủ 5 năm liên tục trở lên, có số tiền cùng chi trả trong năm vượt ngưỡng quy định và đáp ứng đủ điều kiện sẽ được thanh toán 100% chi phí trong phạm vi được hưởng.

Bộ Y tế ghi nhận kiến nghị về việc bổ sung chính sách khuyến khích đối với người tham gia BHYT liên tục trên 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn để nghiên cứu trong quá trình hoàn thiện pháp luật về BHYT.

Hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội không bắt buộc khám sức khỏe

Cử tri tỉnh An Giang cũng đề nghị cơ quan chức năng nghiên cứu, sửa đổi các quy định liên quan đến khám sức khỏe để xác định đối tượng hưởng trợ cấp xã hội, do cho rằng các thông tư, nghị định hiện hành không còn phù hợp.

Trả lời nội dung này, Bộ Y tế dẫn quy định tại khoản 1 Điều 7 và khoản 1 Điều 8 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 76/2024/NĐ-CP.

Theo đó, hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội gồm tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội. Khi nộp hồ sơ, người đề nghị cần xuất trình giấy tờ để đối chiếu thông tin kê khai, tùy trường hợp cụ thể.

Các giấy tờ có thể gồm chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân; giấy khai sinh của trẻ em trong những trường hợp liên quan; giấy tờ xác nhận nhiễm HIV của cơ quan y tế có thẩm quyền; giấy xác nhận mang thai đối với trường hợp người khuyết tật đang mang thai; giấy xác nhận khuyết tật đối với người khuyết tật.

Từ các quy định trên, Bộ Y tế khẳng định hồ sơ, thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hằng tháng không yêu cầu đối tượng phải khám sức khỏe để xem xét hưởng trợ cấp xã hội.